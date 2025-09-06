О 19:14 в українській столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 19:09 Повітряні сили повідомили про перебування БпЛА у районі Броварів та рух російських безпілотників у напрямку Києва.
О 19:44 у Києві чули вибухи. Очільник МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у столиці працюють сили ППО.
Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі,
– написав він.
Мер міста Віталій Кличко своєю чергою уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі столиці та закликав киян перебувати в укриттях.
Монітори о 19:48 писали, що БпЛА летять на Позняки та Осокорки.
Зауважимо, що раніше вибухи лунали також і в Київській області.