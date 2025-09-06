О 19:14 в українській столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія наростила виробництво "Шахедів": у ГУР розповіли, скільки одиниць виробляє за місяць

Що відомо про вибухи у Києві?

О 19:09 Повітряні сили повідомили про перебування БпЛА у районі Броварів та рух російських безпілотників у напрямку Києва.

О 19:44 у Києві чули вибухи. Очільник МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у столиці працюють сили ППО.

Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі,

– написав він.

Мер міста Віталій Кличко своєю чергою уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі столиці та закликав киян перебувати в укриттях.

Монітори о 19:48 писали, що БпЛА летять на Позняки та Осокорки.

Зауважимо, що раніше вибухи лунали також і в Київській області.