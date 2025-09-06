По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Ударні безпілотники атакують Україну увечері у суботу, 6 вересня. Дрони противника вже зафіксували у повітряному просторі Запорізької області.
