По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Ударные беспилотники атакуют Украину вечером в субботу, 6 сентября. Дроны противника уже зафиксировали в воздушном пространстве Запорожской области.
