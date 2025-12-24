Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как изменилась ситуация в Донецкой области?

Вокруг Северска еще с 2022 года сформировался плацдарм, который удерживали ВСУ, прикрывая с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска. Однако после отступления из города этого нет.

Как заявили военные, россияне длительное время пытались просочиться в пределы Северска, пользуясь погодными условиями, в частности туманом. Врагу удалось накапливаться в пределах жилой застройки, в подвалах.

Сейчас задача Украины – сдержать дальнейшее продвижение России в сторону Славянска и Краматорска,

– говорится в материале.

Корреспондент BBC Олег Черныш добавил, что очевидным вектором для дальнейшего движения российской армии теперь является направление на запад вдоль берегов реки Сухая и балки большого мелового карьера в сторону сел Рай-Александровка, Николаевка и Райгородок.

Правда, по его словам, без оперативных резервов на этом участке фронта Россия вряд ли может рассчитывать на стремительный прорыв украинской обороны. Аналогично Генштаб ВСУ также не может без дополнительных сил надеяться на возвращение контроля над Северском.

Напряженной также остается ситуация в районе Покровска