Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 Каналу, что несмотря на высокую интенсивность атак и обещания Путина захватить город до конца года, враг достигает лишь незначительных тактических достижений без стратегического преимущества.

Смотрите также: Успешные контратаки ВСУ и провальные штурмы вражеских подразделений: обзор фронта от ISW

Способна ли Россия реализовать планы по Покровску до конца года?

По флангам ситуация остается сложной, но стабильной и контролируемой. На направлении 1-го корпуса противник постоянно пытается проводить различные типы атак – от инфильтрационных до механизированных.

Обратите внимание! Продолжается сбор на пикапы для 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло. Цель сбора – 15 миллионов гривен. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банк.

Россия пытается реализовать заявленные планы, но до выполнения этих планов ей далеко.

"Как только появляются благоприятные погодные условия, они пытаются заходить механизировано, отправляя большое количество техники и личного состава. Но, как я уже сказал, пока значительных успехов они не имеют", – объяснил Филатов.

Враг иногда захватывает одну-две позиции, но командиры быстро выставляют рубежи блокировки или восстанавливают утраченные участки. Это лишь ситуативные, незначительные достижения без тактического значения – до Нового года россияне точно не успеют реализовать свои планы.

Что еще известно о ситуации возле Покровска?