По сообщениям из Генштаба, россиянам не удалось захватить весь город, однако они не оставляют попыток. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко для 24 Канала объяснил, какую роль для фронта уже сыграла операция за город и какими последствиями мог бы обернуться оперативный прорыв врага.

Подробно Украина и Россия продвинулись на нескольких направлениях одновременно: обзор фронта от ISW

Значение оборонительной операции

По мнению Мусиенка, заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского об освобождении около 16 километров в северной части Покровского направления необходимо рассматривать в более широком оперативном и стратегическом контексте.

Напомним, что, что Александр Сырский сообщал, что на Покровском направлении ВСУ перехватывают инициативу. Благодаря контрнаступлению вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами в районах Гришиного, Котлиного и Удачного.

Эти действия не следует воспринимать как классическое масштабное наступление с задачей полного вытеснения противника и установления контроля над крупными населенными пунктами.

Если оценивать ситуацию именно с такой точки зрения, то это был бы один тип операции. В то же время, отмечает эксперт, на Покровском направлении сейчас реализуется другой подход.

Когда мы говорим о Покровске с точки зрения именно оборонительной операции: приостановление наступательных действий, значительные потери, то оборонительная операция на Покровске многое изменила,

– подчеркнул военный.

В рамках этой оборонительной операции украинским силам удалось достичь принципиально важных результатов: связать значительные группировки противника, сорвать темп его продвижения и наносить максимальные потери в живой силе и технике.

Мусиенко подчеркнул, что при отсутствии эффективной обороны на Покровском направлении противник мог бы уже продвинуться на территорию Днепропетровской области или развивать наступление в направлении Славянска, что имело бы значительно более серьезные оперативные и стратегические последствия.

К тому же оборонительная операция не является сугубо пассивной. В ее рамках украинские подразделения осуществляют тактические, локальные контратакующие действия, которые позволяют вытеснять врага с отдельных позиций, восстанавливать контроль над определенными участками местности и населенными пунктами.

Что сейчас происходит в Покровске?