Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.
Что известно об успехах ВСУ на фронте?
Силы обороны Украины отбросили оккупантов от Купянска и вернули под контроль почти 90% территории города. Это произошло благодаря активным поисково-ударным действиям.
На Покровском направлении украинские подразделения удерживают оборону и перехватывают инициативу. Благодаря контрнаступлению вернули контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами в районах Гришино, Котлино и Удачное.
Сырский отметил, что внешняя поддержка имеет большое значение для Сил обороны Украины. Поэтому военные призывают партнеров нарастить объемы международной помощи, чтобы укрепить противовоздушную и противоракетную оборону и повысить эффективность огневого поражения.
Что известно о продвижении россиян?
Россия нарастила свою группировку до 710 тысяч человек, хотя не имеет существенных успехов на фронте в Украине.
В Купянске по подсчетам защитников, может находиться 100 – 200 заблокированных россиян. Так в городе продолжается операция по освобождению от оккупантов, однако пребывание гражданских затрудняет работу.