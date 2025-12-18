За повідомленнями з Генштабу, росіянам не вдалося захопити всього міста, однак вони не полишають спроб. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко для 24 Каналу пояснив, яку роль для фронту уже відіграла операція за місто і якими наслідками міг би обернутися оперативний прорив ворога.
Детально Україна та Росія просунулись на кількох напрямках одночасно: огляд фронту від ISW
Значення оборонної операції
На думку Мусієнка, заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про звільнення близько 16 кілометрів у північній частині Покровського напрямку необхідно розглядати в ширшому оперативному та стратегічному контексті.
Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомляв, що на Покровському напрямку ЗСУ перехоплюють ініціативу. Завдяки контрнаступу повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста та 56 квадратними кілометрами у районах Гришиного, Котлиного й Удачного.
Ці дії не слід сприймати як класичний масштабний наступ із завданням повного витіснення противника та встановлення контролю над великими населеними пунктами.
Якщо оцінювати ситуацію саме з такої точки зору, то це був би один тип операції. Водночас, наголошує експерт, на Покровському напрямку нині реалізується інший підхід.
Коли ми говоримо про Покровськ з точки зору саме оборонної операції: призупинення наступальних дій із завданням значних втрат, то оборонна операція на Покровську багато чого змінила,
– наголосив військовий.
У межах цієї оборонної операції українським силам вдалося досягти принципово важливих результатів: зв’язати значні угруповання противника, зірвати темп його просування та завдавати максимальних втрат у живій силі й техніці.
Мусієнко підкреслив, що за відсутності ефективної оборони на Покровському напрямку противник міг би вже просунутися на територію Дніпропетровської області або розвивати наступ у напрямку Слов'янська, що мало б значно серйозніші оперативні та стратегічні наслідки.
До того ж оборонна операція не є суто пасивною. У її межах українські підрозділи здійснюють тактичні, локальні контратакувальні дії, які дозволяють витісняти ворога з окремих позицій, відновлювати контроль над певними ділянками місцевості та населеними пунктами.
Що зараз відбувається у Покровську?
- За даними Інституту вивчення війни ЗСУ просунулися поблизу Рівного, а російські війська – північніше Покровська та в районі Новопідгородного. Атакували росіяни біля Гришиного, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, в межах Мирнограда та населених пунктах поряд.
- Російські війська намагаються просуватись малими піхотними групами, рідко використовуючи важку техніку. Ворог також не припиняє спроб перерізати українську логістику.
- Москва продовжує стверджувати, що захопила все місто, втім вони контролюють лише частину. Західні ЗМІ переконані, що цю інформацію Кремль намагається поширювати, аби тиснути на хід переговорів та підсилити власні позиції.