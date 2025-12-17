Ситуація в районі Покровська залишається вкрай складною, адже російська армія використовує буквально все, що має, аби захопити місто. Спеціально для 24 Каналу військові проаналізували, чи вдасться втримати Покровськ і Мирноград та що найефективніше допомагає стримувати ворога.
Що зараз відбувається біля Покровська?
В районі Покровська, як і раніше, росіяни використовують тактику малих піхотних груп з метою просування, розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф". Хоч важку техніку окупанти застосовують все рідше, проте для пришвидшення просування та охоплення Покровської агломерації, проводили і механізовані штурми – з підтримкою авіації та ствольної артилерії.
Ворог також не полишає спроб перерізати логістику.
Війна на Покровському напрямку зараз є найбільш комплексною – росіяни використовують усі засоби, які у них є. Ворог просочується у Покровськ навіть великими піхотними групами та влазить у стрілецькі бої. Вони максимально активно просуваються, щоб замкнути "мішок" довкола гарнізону, який перебуває у Покровсько-Мирноградський агломерації,
– зауважив військовий.
Водночас Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста.
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті
На інтенсивність ворожого просування впливає кількість сил та засобів, які використовує Україна. Зокрема, для оборони міста залучили 7 корпус швидкого реагування та Десантно-штурмові війська, що дозволило призупинити рух росіян.
"Ворог справді почав просуватися набагато повільніше, але свої зусилля переорієнтував на ті місця, які вважає слабкими у нашій обороні, здійснюючи наступ там. Просування у Покровськ зупинене, але, на жаль, продовжується на Запоріжжі тощо", – пояснив боєць.
Військовий також додав, що аби стабілізувати ситуацію на напрямку, найбільше потрібні люди – саме вони здійснюють усі операції та стримують просування ворога. Мовиться і про роботу безпілотниками, і про піхотинців, які захищають безпосередньо на лінії фронту. Також росіяни мають перевагу в кількості артилерії, боєприпасів тощо.
Яка ситуація у Покровську: перегляньте відео
Чи варто продовжувати бої у Покровську та Мирнограді?
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко також відзначив, що за минулу добу, 15 грудня, кількість штурмів на напрямку дещо зменшилась у порівнянні з попереднім періодом.
Проте це, на жаль, не означає, що росіяни полишили свої спроби захопити Покровськ та Мирноград.
Ворогу вже вдалося зайти і закріпитися у більшій частині Покровська. Наші оборонці б'ються там за логістичні шляхи, адже через північ Покровська відбувалося логістичне забезпечення гарнізону у Мирнограді. Він вже веде кругові бойові дії, це дуже непроста ситуація, яка стає все критичнішою,
– зауважив Романенко.
На думку генерала-лейтенанта у відставці, перед українським командуванням постає питання, чи виводити війська звідти. Адже це може вберегти життя військових, які продовжать оборону на вигідніших позиціях.
"Поки ще є логістичні шляхи, поки є можливість утримувати позиції, бойові дії можуть продовжуватися. Але треба своєчасно оцінювати ситуацію не лише з політичної точки зору, а й військової", – наголосив Романенко.
Чи відійдуть наші військові з Покровська та Мирнограда: дивіться відео
Як Силам оборони вдається контратакувати?
Та поки росіянам все ж не вдається оточити Покровськ, щоб вийти на трасу Покровськ – Павлоград, уточнив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький. Сили оборони тримають позиції і за можливості знищують противника на підступах до міста. В окремих місцях вдалося вирівняти лінію оборони.
Там, де росіяни збираються, вони намагаються особливо використати техніку та на ній потрапити у місто. Ми активно за ними полюємо, ведеться розвідка, спостереження та за можливістю проводяться контрштурми,
– наголосив Цехоцький.
За сприятливих умов, Сили оборони готуються, вивчають обстановку й атакують ворога, а не перебувають у глухій обороні. До слова головком ЗСУ Олександр Сирський днями повідомив, що українським військовим вдалося повернути під свій контроль 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.
Найбільше допомагає бійцям постійне спостереження за ворогом та його переміщеннями.
"У частинах, бригадах та окремих полках проводять тренування активних контрдій. Ми б робили це постійно, проте якщо є явна небезпека, хоч на війні постійно є загроза для життя і здоров'я військових, тоді контратаки не проводяться. Тільки підготувавшись та скориставшись можливістю, коли ворог не очікує, можна успішно атакувати, і практично без втрат з нашого боку", – пояснив підполковник.
Російське командування набагато менше піклується про втрати особового складу. Ба більше, вони використовують загороджувальні загони та снайперів з метою, аби свої ж не відступали.
Як ЗСУ відбивають навалу ворога: перегляньте відео
Більше деталей про оборону Покровська
Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко заявив, що ситуація Покровську хоч є критичною, проте не є катастрофічною. Адже фронт не провалився, а росіяни не вийшли на оперативний простір. За його словами, не мовиться також про оточення. Воно відбувається у випадку, якщо один з флангів втримати не вдається, чого поки не сталося.
Днями ЗСУ відбили наступ російської колони на квадроциклах біля Гришиного, що неподалік Покровська, за допомогою дронів та артилерії. Російську піхоту, що намагалася сховатися в полі та лісосмузі, вдалося ліквідувати.
Тим часом агенти "Атеш" серед офіцерів угруповання російських військ "Центр" повідомили що генштаб РФ зазнав серйозного тиску від вищого керівництва. Усе через те, що росіянам так і не вдалося окупувати Покровськ та Куп'янськ – пріоритетні міста на фронті.