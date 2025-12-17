Ситуація в районі Покровська залишається вкрай складною, адже російська армія використовує буквально все, що має, аби захопити місто. Спеціально для 24 Каналу військові проаналізували, чи вдасться втримати Покровськ і Мирноград та що найефективніше допомагає стримувати ворога.

Що зараз відбувається біля Покровська?

В районі Покровська, як і раніше, росіяни використовують тактику малих піхотних груп з метою просування, розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф". Хоч важку техніку окупанти застосовують все рідше, проте для пришвидшення просування та охоплення Покровської агломерації, проводили і механізовані штурми – з підтримкою авіації та ствольної артилерії.

Ворог також не полишає спроб перерізати логістику.

Війна на Покровському напрямку зараз є найбільш комплексною – росіяни використовують усі засоби, які у них є. Ворог просочується у Покровськ навіть великими піхотними групами та влазить у стрілецькі бої. Вони максимально активно просуваються, щоб замкнути "мішок" довкола гарнізону, який перебуває у Покровсько-Мирноградський агломерації,

– зауважив військовий.

Водночас Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста.

На інтенсивність ворожого просування впливає кількість сил та засобів, які використовує Україна. Зокрема, для оборони міста залучили 7 корпус швидкого реагування та Десантно-штурмові війська, що дозволило призупинити рух росіян.

"Ворог справді почав просуватися набагато повільніше, але свої зусилля переорієнтував на ті місця, які вважає слабкими у нашій обороні, здійснюючи наступ там. Просування у Покровськ зупинене, але, на жаль, продовжується на Запоріжжі тощо", – пояснив боєць.

Військовий також додав, що аби стабілізувати ситуацію на напрямку, найбільше потрібні люди – саме вони здійснюють усі операції та стримують просування ворога. Мовиться і про роботу безпілотниками, і про піхотинців, які захищають безпосередньо на лінії фронту. Також росіяни мають перевагу в кількості артилерії, боєприпасів тощо.

Чи варто продовжувати бої у Покровську та Мирнограді?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко також відзначив, що за минулу добу, 15 грудня, кількість штурмів на напрямку дещо зменшилась у порівнянні з попереднім періодом.

Проте це, на жаль, не означає, що росіяни полишили свої спроби захопити Покровськ та Мирноград.

Ворогу вже вдалося зайти і закріпитися у більшій частині Покровська. Наші оборонці б'ються там за логістичні шляхи, адже через північ Покровська відбувалося логістичне забезпечення гарнізону у Мирнограді. Він вже веде кругові бойові дії, це дуже непроста ситуація, яка стає все критичнішою,

– зауважив Романенко.

На думку генерала-лейтенанта у відставці, перед українським командуванням постає питання, чи виводити війська звідти. Адже це може вберегти життя військових, які продовжать оборону на вигідніших позиціях.

"Поки ще є логістичні шляхи, поки є можливість утримувати позиції, бойові дії можуть продовжуватися. Але треба своєчасно оцінювати ситуацію не лише з політичної точки зору, а й військової", – наголосив Романенко.

Як Силам оборони вдається контратакувати?

Та поки росіянам все ж не вдається оточити Покровськ, щоб вийти на трасу Покровськ – Павлоград, уточнив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький. Сили оборони тримають позиції і за можливості знищують противника на підступах до міста. В окремих місцях вдалося вирівняти лінію оборони.

Там, де росіяни збираються, вони намагаються особливо використати техніку та на ній потрапити у місто. Ми активно за ними полюємо, ведеться розвідка, спостереження та за можливістю проводяться контрштурми,

– наголосив Цехоцький.

За сприятливих умов, Сили оборони готуються, вивчають обстановку й атакують ворога, а не перебувають у глухій обороні. До слова головком ЗСУ Олександр Сирський днями повідомив, що українським військовим вдалося повернути під свій контроль 16 квадратних кілометрів у північній частині міста.

Найбільше допомагає бійцям постійне спостереження за ворогом та його переміщеннями.

"У частинах, бригадах та окремих полках проводять тренування активних контрдій. Ми б робили це постійно, проте якщо є явна небезпека, хоч на війні постійно є загроза для життя і здоров'я військових, тоді контратаки не проводяться. Тільки підготувавшись та скориставшись можливістю, коли ворог не очікує, можна успішно атакувати, і практично без втрат з нашого боку", – пояснив підполковник.

Російське командування набагато менше піклується про втрати особового складу. Ба більше, вони використовують загороджувальні загони та снайперів з метою, аби свої ж не відступали.

