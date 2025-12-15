По всій лінії зіткнення від Сумщини й до Херсонщини тривають запеклі бої. Найважча ситуація незмінно залишається на Донеччині, де епіцентрами боїв стали Покровськ, Мирноград, Лиман, Святогірськ, Костянтинівка і Часів Яр. Також тривають бої за Вовчанськ і Куп'янськ на Харківщині й Гуляйполе на Запоріжжі.

Однак Силам оборони вдалося зруйнувати плани ворога на Харківщині й запобігти повторній окупації Куп'янська. Натомість ситуація в районі Покровська ускладнюється – Сили оборони відійшли від позицій південніше міста.

Про те, яким був тиждень на фронті з 8 по 14 грудня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Темпи штурмів ворога на фронті залишаються приблизно на тому ж рівні, що й попереднього тижня. Росіяни протягом минулого тижня здійснили 1 214 штурмів на всіх напрямках фронту. Найбільше атак припадає на Донеччину, Дніпропетровщину і Запоріжжя.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 322 атаки;

Костянтинівський – 148 атак;

Олександрівський – 133 атаки;

Лиманський – 114 атак;

Гуляйпільський – 113 атак;

Слов'янський – 54 атаки;

Харківський – 51 атака;

Оріхівський – 31 атака;

Куп'янський – 26 атак;

Сумський – 19 атак;

Придніпровський – 11 атак;

Краматорський – 9 атак.

Лінія зіткнення залишається незмінною на Сумському, Харківському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Попри великий тиск, Сили оборони стримують росіян в районі міста Гуляйполе Запорізької області.

Про ситуацію на інших ділянках, де лінія зіткнення зазнала змін протягом минулого тижня, говоримо далі.

Сили оборони втретє вибили ворога з Куп'янська

12 грудня стало відомо про успішну операцію Сил оборони в районі міста Куп'янськ Харківської області, значна частина якого була окупована. Наші воїни вибили росіян звідти, а ще з Мирного, Радьківки та Кіндрашівки.

Сам Куп'янськ не зачищений повністю – там в повному оточенні залишається мале угруповання росіян. Дані різні – від 40 до 200 осіб. Таким чином росіян з Куп'янська вибивають уже втретє, при чому вдруге за цей рік. Однак якщо минулої весни у місто просочилося набагато менше угруповання, то ця операція, яку втілили сили 2-го корпусу НГУ "Хартія" в співпраці з різними родами військ, є унікальною.

По-перше, росіяни вже місяцями заявляють про нібито захоплення Куп'янська. По-друге, місто стало першим, яке відбили під час безпосередніх боїв у місті. По-третє, прибуття президента Володимира Зеленського на околиці Куп'янська неабияк збурило росіян, адже цей факт розбиває всі міфи про захоплення міста.

Операція із зачистки Куп'янська триває. Крім того, ворог не полишає спроб прорватися знову, тому битва триває. Водночас наші воїни підірвали трубу, яку росіяни намагалися використати, аби повторити операції, які вони провертали у Суджі та Авдіївці. Тому плани на "Трубу-3" остаточно зруйновані.





Ситуація в Куп'янську / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на півночі Донеччини

Лиман та Сіверськ на півночі Донецької області є основними містами на шляху росіян до Слов'янська і Краматорська. Тому ворог не зменшує тиску на обидва ці міста.

Минулого тижня росіяни просунулися північніше Лимана в районі сіл Середнє, Новоселівка і Колодязі.





Ситуація північніше міста Лиман / Карта DeepStateMAP

Також ворог просунувся поблизу Ямполя в бік Озерного. Сіра зона поволі охоплює північний берег річки Сіверський Донець, куди у 2022 році вже доходили ворожі війська.





Ситуація південніше Лимана / Карта DeepStateMAP

У сусідньому Сіверську ситуація ще складніша. Протягом минулого тижня більша частина міста опинилася під контролем росіян. Решта – у сірій зоні. Проте росіяни вже хизуються нібито повним захопленням міста, що, як і захоплення Куп'янська, взагалі не відповідає дійсності. Однак справді, більшість Сіверська окупована.

Також росіяни просунулися в районі сіл Виїмка та Васюківка.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Яка ситуація в районі Костянтинівки?

Костянтинівський напрямок у співвідношенні російських штурмів та темпів просувань ворога є одним із найстабільніших на фронті. На початку минулого тижня стало відомо про те, що загарбники просунулися поблизу сіл Катеринівка і Клебан-Бик.

Натомість протягом всього тижня лінія фронту залишається незмінною. Однак ворог продовжує атакувати Костянтинівку та прилеглі села майже усім наявним озброєнням.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Яка ситуація в районі Покровська?

Росіяни минулого тижня просунулися у Покровську. Таким чином південь міста під контролем ворога і зараз лінія фронту фактично проходить по дорозі, що з Мирнограда веде до Павлограда. Північ Покровська у сірій зоні.

Водночас Сили оборони відійшли з рубежів південніше Покровська, оскільки логістика туди була максимально ускладнена. Тому з Лисівки, Сухого Яру та Новопавлівки наші бійці вийшли.

Разом з тим ворог просунувся у самому Мирнограді та поблизу нього в районі Новоекономічного. Сіра зона повністю оточує Мирноград, що вкрай ускладнює оборону міста. Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації – критична.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Однак існує ще одна проблемна ділянка – колишнього Добропільського виступу. Минулого тижня росіяни змогли просунутися в районі Шахового і Володимирівки, а також поблизу Софіївки. Ворог не полишає намірів розвивати паралельний наступ на Білозерське та Добропілля.





Ситуація в районі Добропільського виступу / Карта DeepStateMAP

Росіяни просунулися на ще одному напрямку на Донеччині

Уже кілька тижнів залишається відносно стабільним й Олександрівський напрямок. Сили оборони спинили просування ворога на Дніпропетровщині, однак раніше їм вдалося зупинити росіян на Донеччині.

Проте минулого тижня ворожі війська окупували село Товсте біля адмінмежі з Дніпропетровською областю.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Уперше за кілька тижнів не зафіксовано російських просувань у Запорізькій області, проте ворог постійно атакує в районі Гуляйполя та періодично здійснює штурми в районі Степногірська.

Успіхи Сил оборони на полі бою є результатом величезної роботи. Те, що здійснили наші воїни в Куп'янську – не тільки вдарило по росіянах на фронті, але й додало Україні позицій на переговорах. Тому про що б не говорили у владних кабінетах, наша доля вершиться саме на фронті й саме від цього залежить усе наступне. Тому першочергове завдання кожного і кожної з нас – підтримувати військо усіма доступними способами.

