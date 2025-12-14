Темний лабіринт у приміщенні на кілька квадратних метрів здається нескінченним, а кожен крок – небезпечним. За кожним поворотом чекає загроза – вибух, ворог, приліт…

І ні, це не сюжет бойовика чи трилера. Це реальність. Радше – підготовка до реальності. Служба у війську – це випробування як фізичне, так і моральне. Тому важливо не тільки вміти користуватися зброєю, але й бути готовим достатньо швидко реагувати на все, що стається навколо.

Це одне з основних завдань комплексу "Сектор стійкості" в одному з навчальних центрів Сухопутних військ. Це експериментальний проєкт, мета якого – перевірити, як новобранці проявляють себе у критичних ситуаціях. І ця перевірка може вплинути на подальший розподіл у війську.

24 Канал мав нагоду відвідати "Сектор стійкості" та на власні очі побачити, як бійці проходять підступні лабіринти. Як відбуваються випробування психологічної стійкості та чому це важливий напрямок для розвитку – розповідаємо у матеріалі.

Абсолютно реальний досвід: як з’явився "Сектор стійкості"

У двох кімнатах, площею не більше як 20 квадратних метрів кожна, силами навчального центру та фонду "Повернись живим" обладнали спеціальний лабіринт, який є частиною психологічного випробування бійців.

Над розробкою працювали кілька людей. Один з творців "Сектора стійкості" на псевдо "Депутат" каже, що польські партнери пропонували втілити цей проєкт за 28 мільйонів гривень. Натомість альтернатива, яку вдалося створити разом з "Повернись живим", коштувала майже у 20 разів менше – 1,5 мільйона гривень.

Над лабіринтами й пастками працював "Вампір", який з 2014 року на війні.

Все, що там є, це все, що я проходив і бачив за ці 11 років,

– каже "Вампір".

На створення плану майбутнього лабіринту в бійця пішло 3 тижні. Далі – його обладнання та закупівля всього необхідного. Як результат – два лабіринти, один з яких складніший і зроблений у підвальному приміщенні.

Основне завдання новобранців – пройти ці лабіринти. Здається, завдання не таке складне, так? Але треба зробити це в абсолютній темряві.

Хоча "Депутат" каже, що за допомогою систем зі штучним інтелектом можна створити будь-який сценарій для випробування. Наприклад, зачистка будівлі, евакуація пораненого, вихід з позицій. Словом – варіантів доволі багато.

Але назріває питання – а що ж у самих лабіринтах?

Темрява, вибухи й мертві (чи не зовсім) росіяни: як випробовують стійкість

Перший лабіринт, або, як кажуть його творці, "той, що легший" – на другому поверсі. Підіймаємося сходами туди й одразу ж потрапляємо на першу пастку – спалахи й імітація вибуху.

Ми проходимо лабіринт при увімкненому світлі, щоб побачити, яким він є. За допомогою OBS-плит маленьку кімнату перетворили на заплутану смугу перешкод, на проходження якої треба мінімум 15 хвилин.

Тут є глухі кути, в яких можна зустріти манекени, що імітують росіян або ж наштовхнутися на дзеркало і злякатися самого себе.



Муляж противника / Фото 24 Каналу

Також в темряві можна випадково наштовхнутися на окупанта-самогубця, який висить посеред лабіринту. Цікаво, що таких тут кілька.



Декорації "Сектору стійкості" / Фото 24 Каналу

Більшість спецефектів – це світло і звуки. Розробники кажуть, що колонок тут бракує, але звук все одно доволі сильний.

"Депутат" каже, що у "Сектора стійкості" є кілька цілей. Одна і них – навчити новобранців пильності, щоб вони засвоїли, що за кожним закутком може бути небезпека. Сьогодні – це манекени, але завтра це будуть реальні окупанти.



Муляж ворога в "Секторі стійкості" / Фото 24 Каналу

Після проходження першого рівня – спуск у підвал до другого лабіринту. Перш ніж добратися до сходів, треба пройтися по порожніх пластикових пляшках. Мабуть, у темряві це не найприємніша частина смуги перешкод.

У підвалі вже складніше. Перше випробування – знайти правильний шлях. Прохід поділений на дві частини: верхню і нижню, тому треба обирати, куди лізти. Одна із частин веде в глухий кут. Підказки тут залишати не будемо.

Тут завдання – знайти діру. Знайдуть – вийдуть, не знайдуть – не вийдуть. Все просто,

– каже "Вампір".



Який вигляд має "Сектор стійкості" / Фото 24 Каналу

Маршрут у підвалі куди складніший – потрібно пролазити вузькими проходами, підійматися та спускатися, наштовхуватися на трупи росіян і власне відображення під спалахи та звуки вибухів. Хоча тут мала б бути й водна перешкода, проте від неї відмовилися, оскільки у приміщені холодно. Та й водойму потрібно було б робити у підвалі. Тому аби зайвий раз не ризикувати здоров'ям новобранців, від цієї ідеї відмовилися.

Коли ми обійшли всі лабіринти, їх почали готувати до реального проходження – у приміщення запускають дим.

Як бійці проходять лабіринт і що про нього думають?

Коли весь лабіринт заповнився димом, туди впустили трьох бійців. Двоє – новобранці, які закінчують проходження БЗВП, а з ними й інструктор, який пройшов бої за Ізюм. Поки хлопці намагаються зорієнтуватися в темряві, у кабінеті на першому поверсі за ними спостерігають розробники "Сектора стійкості".



Камери спостереженнях, на яких видно все, що відбувається в лабіринті / Фото 24 Каналу

Камери не передають звук, але на самому відео та по реакції військових видно, коли спрацьовує та чи інша пастка. Один з розробників засікає час, щоб побачити, скільки триває проходження перешкод. Звісно, цей час залежить від багатьох факторів.

Якщо в групі хтось проявить лідерські якості й поведе за собою інших – вони пройдуть лабіринт швидше,

– каже "Депутат".

Хоча розробник мав на увазі не конкретно цю групу, а взагалі концепцію цих випробувань. І це одне із завдань "Сектора стійкості" – виявити лідерів, які пізніше можуть бути командирами груп уже безпосередньо у підрозділах.

Проходження може проходити по-різному. Наприклад, для більшого психологічного тиску бійців можуть відправляти з раціями й тоді інструктори можуть їх "підганяти" або ж допомагати вийти, якщо все зовсім кепсько.

За 13 хвилин група з трьох бійців долає "легший" лабіринт. Камери на сходах до підвалу немає, тому появу хлопців на екранах ми чекаємо майже дві хвилини. Ось бійці спускаються у підвал. З першої спроби вони знаходять правильний шлях і проходять лабіринт далі.



Група успішно пройшла перший лабіринт / Фото 24 Каналу

Коли вони дійшли до фінішу, розробники одразу ж пішли зустрічати їх, аби ті поділилися враженнями. Бійці були в захваті. Також вони ділилися своїми ідеями, що можна було б додати – наприклад, зробити більше пасток, імпровізовану розтяжку тощо.

Чому "Сектор стійкості" потрібен нашій армії і як має працювати в ідеалі?

Як пояснюють розробники, зокрема "МП3" та "Депутат", вони сподіваються, що в майбутньому кожен новобранець проходитиме смугу перешкод двічі. Вперше це буде після потрапляння в навчальний центр – таке собі продовження "нульового дня", аби інструктори могли зрозуміти можливості новобранців. Зараз же проходження добровільне, поки проєкт експериментальний, і є радше винятком.

Друге проходження уже має відбуватися наприкінці базової загальної військової підготовки. Усі психологічні тести та поведінка в "Секторі стійкості" мають бути підставою для рекомендацій надалі.

Ми фіксуватимемо, як людина почуває себе під час проходження лабіринту, яке серцебиття, яка реакція на стрес, на вибухи і як себе поводить взагалі. І на основі цього ми маємо висновок,

– пояснює "Депутат".

Чому це важливо? Розробники кажуть, що люди бувають абсолютно різні. Є ті, хто надзвичайно сильний фізично, але психологічно не готовий до випробувань. А коли такий боєць опиниться на завданні, то це ризик не тільки для нього, але і для побратимів.

Тобто "Сектор стійкості" може покращити фаховий розподіл новобранців по посадах та підрозділах. У майбутньому також планують повністю відстежувати проходження лабіринту та аналізувати результати за допомогою технологій, які й даватимуть висновки про психологічну готовність чи неготовність до виконання бойових завдань.