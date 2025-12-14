Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, російські та українські сили просунулися на 2 напрямках, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни, а де – ЗСУ?

Українські та російські війська нещодавно мали успіхи на Лиманському напрямку.

Геолоковані відео, опубліковані 13 грудня, свідчать, що українські війська, ймовірно, відбили позиції в південній частині Карпівки (на північний захід від Лимана).

Водночас російські війська нещодавно просунулися в північній частині Карпівки.

Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ полковник Дмитро Запорожець 12 грудня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Лиман, обходячи Ямпіль (на південний схід від Лимана) з півночі та півдня, і попередив, що ситуація в Ямполі може погіршитися, якщо ці дії триватимуть.

Він зазначив, що головним чинником, який стримує оборонні дії українських сил поблизу Ямполя, є складні погодні умови. За його словами, російські війська переважно діють малими групами з району Серебрянського лісу (на південний схід від Лимана) і, ймовірно, намагатимуться зосередити там особовий склад.

Також Запорожець наголосив, що водні перешкоди – ймовірно, річка Сіверський Донець – не дозволяють російським підрозділам поблизу Ямполя підтримувати наступальні дії росіян у районах Серебрянки та Дронівки (обидва – на схід від Ямполя, за Сіверським Дінцем, у напрямку Сіверська).

Він підкреслив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ у майбутніх операціях проти Слов'янська, ніж Сіверськ.

На Сіверському напрямку окупанти теж мали успіх. Відео за 13 грудня показують, що загарбники нещодавно просунулися в центральній частині Святопокровського (на південь від Сіверська).

Що відомо про перебіг бойових дій у Куп'янську?

Тим часом Сили оборони продовжують просування в межах і поблизу Куп'янська.

Геолоковані відео, опубліковані 12 грудня, свідчать, що українські війська здійснили подальше просування в центральній частині Куп'янська під час зачистки міста, а також просунулися на південний схід від Петропавлівки (на схід від Куп'янська).

Український військовий оглядач Юрій Бутусов уточнив, що українські сили повністю звільнили мікрорайон Ювілейний у південно-західній частині Куп'янська та оцінив, що втрата цієї території, ймовірно, позбавить російські війська можливості утримувати будь-які залишкові позиції в південній частині міста.

Геолоковані відео, опубліковані 12 і 13 грудня, вказують на те, що російські інфільтраційні групи все ще перебувають у північній і західній частинах Куп'янська.

Український контрнаступ демонструє, що ЗСУ здатні досягати тактичних успіхів на лінії фронту, особливо в районах, де російські війська є надмірно розтягнутими,

– вважають аналітики ISW.

Яка ситуація на фронті?