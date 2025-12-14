Також у росіян закінчуються боєприпаси. Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що якість снарядів, які є у ворога, дуже погана.

Яка ситуація з боєприпасами ворога?

Олег "Мартин" зазначив, що загарбники використовують радянські зразки, зокрема, в артилерії. Загалом вони більше використовують 2С19М2. Це самохідна "Мста".

Росіяни їх модернізують, але в питаннях артилерії дуже відстають від українських військових. Розвиток українського ВПК та допомога партнерів є набагато потужнішою, ніж їхні системи.

Також останнім часом у них дуже зменшилась інтенсивність обстрілів. Думаю, це пов'язано з боєприпасами. Боєприпаси у них також закінчуються. Якість цих снарядів, які їм постачають їхні партнери – це сміття,

– підкреслив військовий.

Що відбувається на фронті?