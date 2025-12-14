Также у россиян заканчиваются боеприпасы. Начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" рассказал 24 Каналу, что качество снарядов, которые есть у врага, очень плохое.
Какова ситуация с боеприпасами врага?
Олег "Мартын" отметил, что захватчики используют советские образцы, в частности, в артиллерии. В общем они больше используют 2С19М2. Это самоходная "Мста".
Россияне их модернизируют, но в вопросах артиллерии очень отстают от украинских военных. Развитие украинского ВПК и помощь партнеров намного мощнее, чем их системы.
Также в последнее время у них очень уменьшилась интенсивность обстрелов. Думаю, это связано с боеприпасами. Боеприпасы у них также заканчиваются. Качество этих снарядов, которые им поставляют их партнеры – это мусор,
– подчеркнул военный.
Что происходит на фронте?
В отчете американского Института изучения войны от 13 декабря говорится о том, что Силы обороны контратаковали в Купянске, имели успех. Также украинские войска недавно незначительно продвинулись на Александровском направлении. В то же время россиянам удалось продвинуться возле Константиновки, а также в Запорожской области.
Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские войска заблокированы в северной части Купянска. По состоянию на сейчас они фактически не могут получать подкрепление или полноценное снабжение.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила дополнительные резервы под Покровск и Мирноград. По его словам, украинские военные остаются верными тактике активной обороны, ответственно и достойно выполняют поставленные перед ними задачи.