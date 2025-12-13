Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что сейчас происходит в Купянске?

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал о ситуации на Харьковщине, где продолжаются бои.

Я уже на самом деле не первый день говорю о том, что российские войска заблокированы в северной части города (Купянска, – 24 Канал), просто здесь, скорее, речь даже не о непосредственно городе, а о его окрестностях. Так, безусловно сейчас российские войска в городе не могут получать пополнение,

– объяснил военный.

В то же время, по его словам, количество активных российских военных в этом районе ограничено.

Собственно там где-то находится до 40 активных позывных, а если брать по оценкам именно не активных позывных, а людей, то где-то, по данным нашей разведки, более 100, но проводить там какие-то активные действия они не могут,

– отметил Трегубов.

Он также отметил, что российские подразделения в этом районе фактически отрезаны от логистики. По словам Трегубова, россияне и в дальнейшем находятся в северных районах города, однако не имеют возможности получать ни подкрепление, ни полноценное снабжение, кроме воздушного моста и сбросов с БпЛА.

