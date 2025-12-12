Однако украинские воины продолжают бороться за Купянск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о ситуации в Купянске?

13 декабря Владимир Зеленский посетил Купянское направление. Он отметил, что там наши воины достигают результатов для Украины.

Много россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта,

– сказал президент.

Он добавил, что чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре об окончании войны.

Коротко о главных событиях в Купянске