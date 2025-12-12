Однако украинские воины продолжают бороться за Купянск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Украина может вывести войска с Донбасса, но при определенном условии, – The Telegraph
Что сказал Зеленский о ситуации в Купянске?
13 декабря Владимир Зеленский посетил Купянское направление. Он отметил, что там наши воины достигают результатов для Украины.
Много россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта,
– сказал президент.
Он добавил, что чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре об окончании войны.
Коротко о главных событиях в Купянске
Недавно украинские силы совершили прорыв к реке Оскол, окружив более 200 российских военных в Купянске. Кроме того, подразделения 13-й бригады очистили Радьковку и выбили врага из нескольких десятков домов на севере города.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что на подходах к Купянску продолжаются активные боевые действия. Цель состоит в том, чтобы оттеснить российскую группировку и занять выгодные рубежи обороны на этом направлении, удерживая Купянск.
Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке заметил, что в Купянске пока действует только пехота и легкая техника, что позволяет Украине вести наступление с запада, замедлять продвижение противника и удерживать отдельные районы города.
По его словам, это уникальная ситуация, ведь украинские позиции ограничивают российскую линию снабжения только северным направлением – они не могут продвигаться с востока, юга или запада. Поэтому Украина может перебрасывать туда войска и пока не дает России захватить весь Купянск.
Стоит заметить, что ранее россияне заявляли об окружении города и продвижении на фронте. Однако начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что эти успехи существуют только в анонсах россиян.