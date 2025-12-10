Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что враг несколько месяцев назад активизировался на Купянском направлении. В течение лета оккупанты имели тактические успехи. Они смогли зайти в город и пробовали организовать операцию по окружению.

К теме Россияне обречены: полковник запаса раскрыл, как враг просчитался возле Купянска

Что известно о боях в Купянске?

Как отметил Мусиенко, Силы обороны в конце концов смогли стабилизировать ситуацию на флангах. Несмотря на это, россияне пытались устанавливать переправы через реку Оскол в разных районах. Но украинские подразделения их уничтожали. Это не дало оккупантам возможности продвигаться с востока.

В конце концов ситуацию стабилизировали. Наши подразделения начали контратаковать и вытеснять врага из Купянска. Оккупанты заходили через северную часть практически до центра города. Ситуация была угрожающая, но удалось оттеснить врага. В некоторых местах перерезали им логистику. Противник пробовал восстановить, имел успехи, но потом снова ее перерезали,

– рассказал Мусиенко.

Далее пошла операция по вытеснению оккупантов из Купянска. Враг подтянул резервы и пытался пойти в наступление у северной окраины, но без успехов. Сейчас Силы обороны продолжают зачищать отдельные районы города.

На подходах к Купянску продолжаются активные боевые действия. Цель состоит в том, чтобы оттеснить российскую группировку на и занять более выгодные рубежи обороны на этом направлении, удерживая Купянск,

– сказал Мусиенко.

Какая ситуация в Купянске: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Купянске: кратко