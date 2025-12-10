Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворог кілька місяців тому активізувався на Куп'янському напрямку. Упродовж літа окупанти мали тактичні успіхи. Вони змогли зайти у місто та пробували організувати операцію з оточення.

Що відомо про бої в Куп'янську?

Як наголосив Мусієнко, Сили оборони зрештою змогли стабілізувати ситуацію на флангах. Попри це, росіяни намагалися встановлювати переправи через річку Оскіл в різних районах. Але українські підрозділи їх знищували. Це не дало окупантам можливості просуватися зі сходу.

Зрештою ситуацію стабілізували. Наші підрозділи почали контратакувати та витискати ворога з Куп'янська. Окупанти заходили через північну частину практично до центра міста. Ситуація була загрозлива, але вдалося відтіснити ворога. В деяких місцях перерізали їм логістику. Противник пробував відновити, мав успіхи, але потім знову її перерізали,

– розповів Мусієнко.

Далі пішла операція з витіснення окупантів з Куп'янська. Ворог підтягнув резерви та намагався піти в наступ біля північної околиці, але без успіхів. Зараз Сили оборони продовжують зачищати окремі райони міста.

На підходах до Куп'янська тривають активні бойові дії. Мета полягає в тому, аби відтіснити російське угруповання на і зайняти вигідніші рубежі оборони на цьому напрямку, утримуючи Куп'янськ,

– сказав Мусієнко.

Ситуація в Куп'янську: коротко