Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондента Axios Барака Равіда в соцмережі X.

Як Україна реагує на мирний план США?

Наразі ЗМІ не розкривають, про що йдеться у відповіді української сторони.

Водночас журналісти "РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела також підтвердили, що Україна передала США оновлений мирний план.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що робота над 20 пунктами фундаментального документа, який може визначити параметри завершення війни, вже фіналізується.

За його словами, найближчим часом Україна планує передати цей документ Сполученим Штатам після спільної роботи з командою президента Трампа та європейськими партнерами. На четвер, 11 грудня, запланована зустріч у форматі "коаліції охочих".

Президент України також стверджує, що цей тиждень може дати новини для всіх нас і "для закінчення кровопролиття".

Цікаво! Водночас політичний експерт Валерій Пекар вважає, що реальні перемовини ще навіть не почалися. За його словами, зараз триває передпереговорна фаза, де сторони так чи інакше позначають власні позиції, які захищатимуть.

Що передбачає мирний план?