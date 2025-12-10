Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

Как Украина реагирует на мирный план США?

Сейчас СМИ не раскрывают, о чем говорится в ответе украинской стороны.

В то же время, журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники также подтвердили, что Украина передала США обновленный мирный план.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что работа над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры завершения войны, уже финализируется.

По его словам, ближайшее время Украина планирует передать этот документ Соединенным Штатам после совместной работы с командой президента Трампа и европейскими партнерами. На четверг, 11 декабря, запланирована встреча в формате "коалиции желающих".

Президент Украины также утверждает, что эта неделя может дать новости для всех нас и "для окончания кровопролития".

Интересно! В то же время политический эксперт Валерий Пекарь считает, что реальные переговоры еще даже не начались. По его словам, сейчас идет предпереговорная фаза, где стороны так или иначе обозначают собственные позиции, которые будут защищать.