Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Георгий Чижов, отметив, что именно может повлиять на позицию украинского руководства в территориальных вопросах. Также президент Украины сказал, что Москва настаивает на том, чтобы Киев отдал свои территории, но он "не хочет ничего отдавать и борется за это", а Вашингтон ищет компромисс.

Почему Трамп давит на Украину по территориальному вопросу?

Чижов подчеркнул, что официально Украина ничего не отдаст россиянам. Однако надо понимать, что военная ситуация складывается сейчас, к сожалению, не в пользу Киева.

И все же Украине, вероятно, придется неофициально уступить и признать некоторые территории оккупированными. Сейчас нужно понять, почему именно американцы поддерживают россиян в том, чтобы передать им украинские территории, которые те не смогли завоевать – ни за четыре года полномасштабного вторжения, ни с 2014 года,

– объяснил политолог.

Также важно понять логику Соединенных Штатов Америки, которые поддерживают территориальные уступки со стороны Украины. Это, по его мнению, происходит по двум причинам.

К слову. Во время выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник высказался относительно территориального вопроса. Он заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. Мельник сказал, что Россия стремится, чтобы Украина капитулировала. Однако он ответил, что Москва получит "дырку от бублика", а не Украину.

"Первая причина связана с бизнес-подходом Дональда Трампа. Россия предлагает ему и его окружению, родным и близким, которые все больше подключаются к переговорам, какие-то выгодные условия, концессии, совместное предприятие", – предположил Георгий Чижов.

Хотя сейчас очевидно, как Россия поступает с иностранными предприятиями, которые были зарегистрированы на ее территории и работали там много лет. Россияне, как заметил он, их сейчас легко национализируют.

Однако здесь работает логика риелтора, у которого достаточно короткий цикл – от года до пяти. Можно успеть что-то построить, продать и выйти в профит. Это чисто экономическая причина, которая работает и с администрацией Трампа, и с ним самим,

– подчеркнул политолог.

Вторая причина в том, что Трампу нужны лавры миротворца. Он увидел возможность дожать обе стороны. Однако, по мнению Чижова, американский президент считает Украину слабой. Поэтому он предполагает, что может сейчас дожать Киев и ему кажется, что так поступить проще, чем конфронтационно работать с Москвой.

Как проходит обсуждение мирного плана?