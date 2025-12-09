Издание The Financial Times отмечает, что Трамп рассчитывает получить согласие Киева до Рождества, пишет 24 Канал.

По информации издания, Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о давлении со стороны США. Посланцы Трампа во время двухчасового разговора в минувшую субботу дали Зеленскому несколько дней, чтобы тот ответил на соглашение, которое требует уступить России украинские территории в обмен на достаточно нечеткие гарантии безопасности от США.

Источники говорят, что Зеленский взял немного времени для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. В то же время в Киеве считают, что такие условия могут подорвать единство Запада, если США продолжат без поддержки Европы.