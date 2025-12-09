Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в интервью La Repubblica.
Смотрите также Трамп призвал провести выборы в Украине: согласны ли европейцы
Что Зеленский говорит о выборах?
Президент США считает, что в Украине уже стоит проводить выборы. Журналисты встретили Зеленского, когда он выходил из отеля в Риме, куда приехал с визитом.
Тогда и прозвучало заявление американского лидера о необходимости выборов.
"Я всегда готов", – ответил Зеленский на просьбу американского лидера прокомментировать эти слова.
Что о выборах в Украине заявил Трамп?
Трамп утвердительно ответил на вопрос о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он добавил, что украинский народ должен иметь возможность несмотря на полномасштабную войну.
Президент США убежден, что украинская власть якобы использует войну, чтобы не проводить выборы. Кроме того, он считает, что Зеленский имеет шансы победить снова.
К слову, в разговоре с 24 Каналом руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что Трамп будет давить на Зеленского для подписания мирного соглашения, но политическая ситуация и отсутствие международной поддержки затрудняют для украинского лидера принятие такого решения.