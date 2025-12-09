Об этом президент США заявил в интервью Politico за 9 декабря, передает 24 Канал.

Смотрите также Заявление Зеленского об украинских территориях свидетельствует о крахе плана Трампа, – WP

Как Трамп оценил шансы на победу Зеленского?

В разговоре с журналисткой Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о необходимости проведения президентских выборов в Украине. Он добавил, что украинский народ должен иметь возможность несмотря на полномасштабную войну.

Американский лидер убежден, что власть якобы использует войну, чтобы не проводить выборы. Кроме того, он считает, что Зеленский имеет шансы победить снова.

И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было,

– предположил Трамп.

Президент США резюмировал, что в Украине "говорят о демократии", но, мол, отсутствие выборов – "уже не демократия".

Выборы в Украине: последние заявления