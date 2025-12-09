Про це президент США заявив у інтерв'ю Politico за 9 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також Заява Зеленського про українські території свідчить про крах плану Трампа, – WP

Як Трамп оцінив шанси на перемогу Зеленського?

У розмові із журналісткою Дональд Трамп ствердно відповів на запитання про необхідність проведення президентських виборів в Україні. Він додав, що український народ має мати можливість попри повномасштабну війну.

Американський лідер переконаний, що влада нібито використовує війну, щоб не проводити вибори. Крім того, він вважає, що Зеленський має шанси перемогти знову.

І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було,

– припустив Трамп.

Президент США резюмував, що в Україні "говорять про демократію", але, мовляв, відсутність виборів – "вже не демократія".

Вибори в Україні: останні заяви