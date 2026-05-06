Про це він заявив в інтерв'ю Forbes-Україна.

Чи можливі вибори і повістки у "Дії"?

За словами посадовця, перед тим як навіть думати про технічну реалізацію онлайн-голосування, необхідно знайти рішення, яке забезпечить повну конфіденційність вибору кожного громадянина.

Борняков підкреслив, що сьогодні така гарантія можлива лише під час голосування у спеціально обладнаних кабінках. Саме тому використання "Дії" для виборів не розглядається.

Окремо він спростував ідею щодо розсилання повісток через застосунок – таких планів у держави немає.

Посадовець також наголосив, що одним із ключових пріоритетів залишається захист персональних даних. Україна має привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів, зокрема до вимог GDPR, що є важливою частиною інтеграції до ЄС.

