Питання про те, як працюватимуть українські цифрові сервіси після набуття членства в Євросоюзі, виникає на тлі європейських регуляцій. Чи може статися так, що Дії доведеться обмежити частину сервісів, 24 Каналу прокоментували обізнані джерела в Брюсселі.

Чи продовжить працювати Дія?

Джерело у ЄС пояснило 24 Каналу, що вступ України до Європейського Союзу не означатиме автоматичної потреби згортати чи переробляти цифрові сервіси Дії. За словами обізнаного джерела, таких вимог не буде, а сама логіка роботи подібних платформ уже добре знайома в ЄС.

Сервіси цифрового ID уже функціонують і в інших країнах Євросоюзу, зокрема в Італії.

Це, на думку співрозмовника, підтверджує, що українська Дія може бути інтегрована в європейський цифровий простір без радикальних змін.

Окремо джерело зазначило, що після приєднання України до ЄС може з’явитися вимога лише до звітності у сфері кібербезпеки. Мовиться не про обмеження функціоналу, а про дотримання стандартів безпеки, які діятимуть для всіх членів Євросоюзу.

Таким чином українці не втратять доступ до Дії через європейське законодавство. Навпаки, цифровий сервіс може зберегти свою роль і після вступу України до ЄС, якщо відповідатиме загальним правилам цифрової безпеки.

