Тепер доступ до е-посвідчення ветерана в Дії став автономним. Раніше відображення цифрового документа залежало від наявності паперового аналога: потрібно було спочатку отримати фізичне посвідчення, номер якого вносили до реєстру. Тепер після надання статусу його одразу можна підтягнути у вашому смартфоні. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як це працює на практиці

Для відображення посвідчення достатньо авторизуватися в застосунку Дія. Якщо у профілі підтягнута ID-картка або закордонний паспорт, ви зможете самостійно додати документ у застосунку за кілька кліків. Система автоматично відобразить ваше фото з державних реєстрів.

Головним джерелом даних для е-посвідчення став Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ). Записи до цього реєстру можуть також створюватися безпосередньо військовими частинами. Це означає, що як тільки статус ветерана внесено до бази, документ підтягнеться в застосунку. Користуватися послугами в Дії можна одразу після надання статусу, не очікуючи на виготовлення та отримання фізичного документа.

Це усуває ризики, пов'язані з пошкодженням чи втратою паперового документа, – цифровий аналог завжди доступний у смартфоні, захищений цифровим підписом та готовий до використання. Використання смартфона замість паперових папок – це зручно, безпечно та сучасно, оскільки дані в застосунку надійно захищені.



Посвідчення ветерана у Дії / Картинку надала авторка

Ветеран PRO: контроль та актуальність даних

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку Дія – окрім того, що є сервісом з послугами для ветеранів, є також і інструментом для самостійної перевірки даних. Раніше для з'ясування інформації про власний статус доводилося звертатися до ЦНАПів чи профільних установ. Зараз вся актуальна інформація про статус та посвідчення відображається безпосередньо в смартфоні.

Це можливість самостійно перевіряти коректність внесених даних, що гарантує впевненість у безперешкодному отриманні пільг. Цей функціонал фактично повертає користувачу контроль над власною інформацією в державних реєстрах, адже тепер видно, як держава веде облік даних.

Створення такої прозорої системи є надійною передумовою для запуску майбутніх послуг, які базуватимуться на актуальності цієї інформації.

Це перший крок до повної цифровізації послуг. Наразі користувачі можуть переглянути власні дані з реєстру, щоб пересвідчитися в їхній точності. У майбутньому функціонал розділу розшириться: з'явиться можливість подавати заявки на виправлення даних онлайн, без візитів до держустанов.

Хто може скористатися сервісом

Цифрове посвідчення та доступ до даних у "Ветеран PRO" доступні для ветеранів, ветеранок та членів сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України, які мають:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України;

посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

посвідчення учасника війни;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Кожен етап автоматизації робить процес взаємодії з державою зрозумілішим та ефективнішим, забезпечуючи швидкий доступ до необхідних послуг. Це лише початок трансформації, яку разом роблять Мінцифра та Міністерство у справах ветеранів, адже попереду – впровадження нових сервісів, які зроблять взаємодію з державою простою, передбачуваною та комфортною.

Економія часу та впевненість у тому, що документи під рукою – це новий стандарт надання державних сервісів.