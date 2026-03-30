Як оновили ваучерну підтримку для ветеранів?

Про те, хто має право скористатися допомогою влади, йдеться в повідомленні Максима Козицького.

Голова ОВА заявив, що на Львівщині розширили ваучерну підтримку ветеранів на розвиток власної справи. Відтепер скористатися відповідною формою підтримки можуть також члени сімей ветеранів.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно:

бути юридичною особою, де 100% членів – УБД або ветерани;

бути ФОПом-ветераном (тобто власник ФОПу є учасником бойових дій або людиною з інвалідністю внаслідок війни);

бути членом сім'ї УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або загиблих/зниклих безвісти захисників і захисниць.

В останньому пункту йдеться про подружжя, батьків, повнолітніх дітей або утриманців.

Це важливе рішення, бо йдеться про більше можливостей для людей, які захищали Україну та хочуть розвивати власну справу, а також для їхніх рідних,

– зазначив Максим Козицький.

Він додав, що програма охоплює більше людей, щоб підтримати започаткування власної справи або дати ресурс для розвитку бізнесу.

Зауважте! Оновлення реалізують в межах Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2026 роки.

Зокрема відомо, що отримати фінансування можна на консалтингові чи маркетингові послуги – ваучер до 75 тисяч гривень.

Ваучери на сертифікацію продукції, на участь у закордонних заходах – компенсують до 100 тисяч гривень.

Що ще відомо про підтримку ветеранів у Львові?

Раніше Львівська міська рада повідомляла про відкриття нового ветеранського центру у Сихівському районі Львова. Учасники бойових дій мложуть звернутися по юридичну, психологічну або соціальну підтримку.

Це вже п'ятий ветеранський центр у Львові, і він дуже важливий для Сихова. Багато ветеранів, які пройшли зону бойових дій, багато діючих військових є зі Сихова, тому вони мають мати інфраструктуру: куди прийти і дізнатись про програми, які має місто щодо підтримки ветеранського бізнесу, працевлаштування, чи як записатися на реабілітацію, чи отримати психологічну або юридичну підтримку, чи які можливості є для дітей,

– зазначив Андрій Садовий.

Міський голова також додав, що у центрі працюють люди, які пройшли зону бойових дій, або є родичами військових.

Зокрема місто активно розвиває напрямок підтримки ветеранів. 26 березня на сесії міськради ухвалили рішення про створення окремої програми для залучення до культорного життя міста ветеранів та їхніх родин. Але не як глядачів, а як творців чи співавторів.

Сьогодні культура – це не про сцену чи зал. Це про простір, де люди можуть говорити про свій досвід, бути почутими і поступово повертати собі внутрішню опору. Для ветеранів і їхніх родин це часто перший безпечний крок до відновлення. Ми хочемо, щоб у Львові культура була не лише про мистецтво, а й про підтримку, про гідність і про спільний досвід, який ми не ховаємо, а осмислюємо разом,

– пояснила Марта Бешлей, начальниця управління культури.

Так, колишнім військовослужбовцям та ветеранам пропонуватимуть:

написати п'єсу, вірш, історію;

поставити виставу;

організувати концерт;

створити публічні читання із власними історіями війни;

майстерні та творчі заняття з музики, театру, літератури, візуального мистецтва.

Зазначається, що в ініціативі важлива не лише творчість, а й терапевтичний ефект – створення безпечного простору для проживання досвіду.

