Чому бізнес має бути інклюзивним?

Саме цим питанням присвячений документальний серіал "МИ" від Глобального договору ООН в Україні. Своїм досвідом і порадами у проєкті діляться 10 українських компаній-лідерів у різних галузях.

Дивіться також Грант для ветеранів – як отримати 1 мільйон гривень на власну справу

В Україні роботу мають лише 16% працездатних людей з інвалідністю, тоді як у країнах Європи цей показник наближається до 50%. Це свідчить про великий нереалізований потенціал, компанії втрачають фахівців.

Додатковим викликом є повернення до цивільного життя близько 1,5 мільйона ветеранів і ветеранок, яким також потрібна підтримка в адаптації.

Про що перший епізод?

У вівторок, 10 березня на ютубі з'явилася перша серія документального проєкту. У випуску розповідають, як:

IT-компанія SoftServe створює робоче середовище, комфортне для всіх: від людей на кріслі колісному до ветеранів та ветеранок, які потребують підтримки у поверненні до економічної діяльності;

створює робоче середовище, комфортне для всіх: від людей на кріслі колісному до ветеранів та ветеранок, які потребують підтримки у поверненні до економічної діяльності; громадська організація "Відчуй", що опікується реабілітацією та соціалізацією дітей та дорослих з порушеннями слуху, змінює підхід до інклюзії в Україні через адвокацію, партнерства з бізнесом і державою.

Перша серія документального серіалу "МИ": дивіться відео

Цікаво! Амбасадором проєкту став ветеран і громадський діяч Олександр Терен.

До слова, інші епізоди буде присвячено темам ментального здоров'я та добробут працівників, відповідального використання штучного інтелекту, розвитку людського капіталу та освіті.

Своїм досвідом також поділяться МХП, Метінвест, Укрсиббанк, Медична мережа "Добробут", SPP Development Ukraine, EPAM Ukraine, Juscutum, ДТЕК і Lviv IT Cluster.

Що ще варто знати ветеранам?