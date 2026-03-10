Почему бизнес должен быть инклюзивным?

Именно этим вопросам посвящен документальный сериал "МЫ" от Глобального договора ООН в Украине. Своим опытом и советами в проекте делятся 10 украинских компаний-лидеров в различных отраслях.

В Украине работу имеют только 16% трудоспособных людей с инвалидностью, тогда как в странах Европы этот показатель приближается к 50%. Это свидетельствует о большом нереализованном потенциале, компании теряют специалистов.

Дополнительным вызовом является возвращение к гражданской жизни около 1,5 миллиона ветеранов и ветеранок, которым также нужна поддержка в адаптации.

О чем первый эпизод?

Во вторник, 10 марта на ютубе появилась первая серия документального проекта. В выпуске рассказывают, как:

IT-компания SoftServe создает рабочую среду, комфортную для всех: от людей на кресле колесном до ветеранов и ветеранок, нуждающихся в поддержке в возвращении к экономической деятельности;

общественная организация "Видчуй", занимающаяся реабилитацией и социализацией детей и взрослых с нарушениями слуха, меняет подход к инклюзии в Украине через адвокацию, партнерства с бизнесом и государством.

Первая серия документального сериала "МЫ": смотрите видео

Интересно! Амбассадором проекта стал ветеран и общественный деятель Александр Терен.

К слову, другие эпизоды будут посвящены темам ментального здоровья и благосостояние работников, ответственного использования искусственного интеллекта, развития человеческого капитала и образовании.

Своим опытом также поделятся МХП, Метинвест, Укрсиббанк, Медицинская сеть "Добробут", SPP Development Ukraine, EPAM Ukraine, Juscutum, ДТЭК и Lviv IT Cluster.

