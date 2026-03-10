Почему бизнес должен быть инклюзивным?
Именно этим вопросам посвящен документальный сериал "МЫ" от Глобального договора ООН в Украине. Своим опытом и советами в проекте делятся 10 украинских компаний-лидеров в различных отраслях.
Смотрите также Грант для ветеранов – как получить 1 миллион гривен на собственное дело
В Украине работу имеют только 16% трудоспособных людей с инвалидностью, тогда как в странах Европы этот показатель приближается к 50%. Это свидетельствует о большом нереализованном потенциале, компании теряют специалистов.
Дополнительным вызовом является возвращение к гражданской жизни около 1,5 миллиона ветеранов и ветеранок, которым также нужна поддержка в адаптации.
О чем первый эпизод?
Во вторник, 10 марта на ютубе появилась первая серия документального проекта. В выпуске рассказывают, как:
- IT-компания SoftServe создает рабочую среду, комфортную для всех: от людей на кресле колесном до ветеранов и ветеранок, нуждающихся в поддержке в возвращении к экономической деятельности;
- общественная организация "Видчуй", занимающаяся реабилитацией и социализацией детей и взрослых с нарушениями слуха, меняет подход к инклюзии в Украине через адвокацию, партнерства с бизнесом и государством.
Первая серия документального сериала "МЫ": смотрите видео
Интересно! Амбассадором проекта стал ветеран и общественный деятель Александр Терен.
К слову, другие эпизоды будут посвящены темам ментального здоровья и благосостояние работников, ответственного использования искусственного интеллекта, развития человеческого капитала и образовании.
Своим опытом также поделятся МХП, Метинвест, Укрсиббанк, Медицинская сеть "Добробут", SPP Development Ukraine, EPAM Ukraine, Juscutum, ДТЭК и Lviv IT Cluster.
Что еще стоит знать ветеранам?
Напомним, в 2026 году грантовую программу для украинских предпринимателей продолжили, а суммы поддержки – увеличили. Для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны, а также одного из супругов действуют специальные условия. Они могут получить до 1 миллиона гривен на открытие собственного дела.
Кроме того, некоторые украинские ветераны имеют право на ваучер на обучение – для получения новой специальности или повышения квалификации. Сумма помощи составляет до 33 280 гривен, заполнить заявку можно на сайте Государственной службы занятости.