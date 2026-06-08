Как и почему производители сигарет не платят налоги?
По состоянию на апрель 2026 года в Украине действовали только 18 лицензий на производство табачных изделий, как стало известно из исследования Института социальной и экономической трансформации (ISET).
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Для сравнения, лицензий на оптовую торговлю табачной продукцией было выдано 60, а на розничную – почти 31,9 тысячи. Впрочем, анализ деятельности производителей выявил ряд аномалий. В частности, некоторые предприятия не только не платят налоги, но и официально не имеют ни одного сотрудника.
В то же время некоторые из этих компаний продолжают импортировать в Украину довольно значительные объемы табачного сырья. Его судьба после попадания на территорию страны остается неизвестной.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Анализ топ-10 компаний по количеству наемных работников демонстрирует значительные аномалии – ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", которое не закупает сырья и не платит НДС, налог на прибыль, тем не менее имеет более 200 работников. При этом ООО "Люкс-Трейд Коммерц", которое закупает значительные объемы сырья (сотни тонн в квартал) – не имеет ни одного работника и не платит никаких налогов. Эти данные требуют детального анализа и внимания Государственной налоговой службы и БЭБ,
– говорится в заключении исследования.
Авторы исследования отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать о наличии системных рисков в отрасли и требуют дополнительной проверки со стороны контролирующих органов.
Выводы ISET также частично совпадают с ранее обнародованной информацией, которая со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе касалась поставок индийского табака из Болгарии компанией "Люкс-Трейд Коммерц". По данным источников, такие поставки вызвали дополнительные вопросы относительно происхождения и дальнейшего использования сырья на украинском рынке.
Какова ситуация с теневым рынком сигарет в Украине?
- Еще в 2023 году аудиторы KPMG поставили Украину на второе место в Европе по масштабам нелегальной торговли сигаретами. Хуже ситуация была только во Франции. По оценкам компании, в 2022 году доля теневого рынка сигарет достигала почти 20%, а потери бюджета оценивались в 636 миллионов евро.
- Исследование Kantar Украина, обнародованное осенью прошлого года, показало, что 17,8% рынка сигарет до сих пор находится в тени. В цифрах это примерно 5 миллиардов нелегальных сигарет.