Как и почему производители сигарет не платят налоги?

По состоянию на апрель 2026 года в Украине действовали только 18 лицензий на производство табачных изделий, как стало известно из исследования Института социальной и экономической трансформации (ISET).

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Для сравнения, лицензий на оптовую торговлю табачной продукцией было выдано 60, а на розничную – почти 31,9 тысячи. Впрочем, анализ деятельности производителей выявил ряд аномалий. В частности, некоторые предприятия не только не платят налоги, но и официально не имеют ни одного сотрудника.

В то же время некоторые из этих компаний продолжают импортировать в Украину довольно значительные объемы табачного сырья. Его судьба после попадания на территорию страны остается неизвестной.

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Анализ топ-10 компаний по количеству наемных работников демонстрирует значительные аномалии – ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", которое не закупает сырья и не платит НДС, налог на прибыль, тем не менее имеет более 200 работников. При этом ООО "Люкс-Трейд Коммерц", которое закупает значительные объемы сырья (сотни тонн в квартал) – не имеет ни одного работника и не платит никаких налогов. Эти данные требуют детального анализа и внимания Государственной налоговой службы и БЭБ,

– говорится в заключении исследования.

Авторы исследования отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать о наличии системных рисков в отрасли и требуют дополнительной проверки со стороны контролирующих органов.

Выводы ISET также частично совпадают с ранее обнародованной информацией, которая со ссылкой на источники в Государственной таможенной службе касалась поставок индийского табака из Болгарии компанией "Люкс-Трейд Коммерц". По данным источников, такие поставки вызвали дополнительные вопросы относительно происхождения и дальнейшего использования сырья на украинском рынке.

Какова ситуация с теневым рынком сигарет в Украине?