Як і чому виробники сигарет не платять податки?

Станом на квітень 2026 року в Україні діяли лише 18 ліцензій на виробництво тютюнових виробів, як стало відомо з дослідження Інституту соціальної та економічної трансформації (ISET).

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Для порівняння, ліцензій на оптову торгівлю тютюновою продукцією було видано 60, а на роздрібну – майже 31,9 тисячі. Втім, аналіз діяльності виробників виявив низку аномалій. Зокрема, деякі підприємства не лише не сплачують податки, а й офіційно не мають жодного співробітника.

Водночас деякі з цих компаній продовжують імпортувати в Україну доволі значні обсяги тютюнової сировини. Її доля після потрапляння на територію країни залишається невідомою.

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Аналіз топ-10 компаній по кількості найманих працівників демонструє значні аномалії – ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", яке не закуповує сировини і не платить ПДВ, податок на прибуток, тим не менш має більше 200 працівників. При цьому ТОВ "Люкс-Трейд Комерц", яке закуповує значні обсяги сировини (сотні тон на квартал) – не має жодного працівника та не платить ніяких податків. Ці дані потребують детального аналізу та уваги Державної податкової служби і БЕБ,

– йдеться у висновку дослідження.

Автори дослідження наголошують, що такі показники можуть свідчити про наявність системних ризиків у галузі та потребують додаткової перевірки з боку контролюючих органів.

Висновки ISET також частково збігаються з раніше оприлюдненою інформацією, яка з посиланням на джерела в Державній митній службі стосувалася поставок індійського тютюну з Болгарії компанією "Люкс-Трейд Комерц". За даними джерел, такі поставки викликали додаткові питання щодо походження та подальшого використання сировини на українському ринку.

Яка ситуація з тіньовим ринком сигарет в Україні?