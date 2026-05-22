Що відомо про викриття тютюнового бізнесу?

Правоохоронці провели понад 50 обшуків. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання перевищує 37 мільйонів гривень, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

У першому кейсі двоє місцевих жителів організували фактично повноцінне підпільне виробництво сигарет. За даними слідства, вони:

Знаходили інструкції з виготовлення тютюнової продукції в інтернеті; Закупили необхідне обладнання; Налагодили виробництво сигарет під виглядом відомих брендів.

Цехи працювали у дві зміни, без будь-якого контролю якості, сертифікації чи базових санітарних вимог. Сировина та компоненти, за попередніми даними, мали невідоме походження. Готову продукцію збували по всій Україні через поштові сервіси. Під час обшуків вилучили:

понад 120 тисяч пачок сигарет;

3 виробничі лінії;

близько 1,2 мільйона сигаретних гільз;

майже 400 кілограмів тютюну;

поліграфічну продукцію;

комп’ютерну техніку;

26 тисяч доларів США готівкою.

Загальна вартість вилученого у цьому епізоді оцінюється приблизно у 22 мільйони гривень. За даними слідства, щомісячний прибуток організаторів міг сягати близько 12 мільйонів.

Тіньовий тютюновий бізнес це не лише мільйонні збитки бюджету. Це продукція невідомого походження, яка безконтрольно потрапляє до людей і становить пряму загрозу їхньому здоров’ю,

– каже Генпрокурор Кравченко.

Другий епізод стосується мережі збуту нелегальних електронних сигарет та рідин до них. За версією слідства, мешканець Харкова організував продаж через торговельні точки, соціальні мережі та месенджери.

У межах цього провадження вилучили близько 35 тисяч одиниць продукції загальною вартістю майже 15 мільйонів.

Обидві схеми наразі ліквідовані. Трьом особам уже повідомлено про підозру, призначено експертизи. Слідство встановлює всіх причетних, а також канали постачання сировини і збуту продукції.

Що це означає?

Ринок нелегального тютюну продовжує залишатися масштабним і високоприбутковим. Онлайн-канали та поштові сервіси стають ключовими інструментами збуту. Виробництво дедалі частіше організовують "у побутових умовах", без контролю якості. Посилюється тиск правоохоронців на тіньовий тютюновий бізнес.

Який прогноз? Після таких випадків ймовірне посилення перевірок виробників і дистриб’юторів тютюнової продукції та збільшення кількості кримінальних проваджень у сфері нелегального підакцизу.

Ринок може частково перейти в ще більш закриті онлайн-канали (месенджери, закриті групи).

Скільки Україна втрачає коштів через схеми, пов'язані з нелегальним обігом тютюну?

Дослідження компанії у сфері маркетингових даних та аналітики Kantar Україна, опубліковане у жовтні торік, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Експертка Зоряна Стецюк у коментарі для 24 Каналу заявила, що лише через нелегальний ринок тютюну держава щороку втрачає до 30 мільярдів гривень. Ще мільярди гривень бюджет недоотримує через тіньовий алкоголь.

Зоряна Стецюк, заступниця Міністра цифрової трансформації Це великі кошти, які мали б працювати на державу, а не на нелегальний сектор.

Як еАкциз має змінити ситуацію?

Повноцінний запуск системи еАкциз запланований на 1 листопада цьогоріч. Водночас запуск відбуватиметься поетапно: зараз система проходить тестування разом із бізнесом, у серпні планують додаткове тестове середовище, а восени – відкриття реєстрації користувачів.

Уряд очікує, що еАкциз допоможе скоротити втрати бюджету та зробить ринок більш прозорим.

Ми вже бачимо масштаб проблеми – понад 30 мільярдів гривень втрат. Відповідно, економічний ефект від еАкцизу вимірюватиметься тим, яку частину цих втрат держава зможе повернути завдяки прозорішому обігу,

– додає Стецюк.

Окрім боротьби з тіньовим ринком, запуск еАкцизу розглядають і як частину євроінтеграційних реформ України. Кожна пачка сигарет або пляшка алкоголю матиме унікальний DataMatrix-код, за допомогою якого можна буде відстежити рух товару.

За задумом уряду, система має не лише ускладнити роботу нелегального ринку, а й спростити життя легальному бізнесу. Йдеться про зменшення паперової бюрократії, автоматизацію процесів і додатковий захист брендів від підробок:

Однією з головних змін стане можливість для звичайних покупців самостійно перевіряти легальність товару через застосунок Дія.

Для цього достатньо буде відсканувати код на упаковці.

Якщо інформації немає або дані не збігаються, про це можна буде повідомити. Тобто споживач уперше отримує реальний інструмент контролю просто у своєму смартфоні,

– підсумовує посадовиця.