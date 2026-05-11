За різними оцінками, приблизно 30 мільярдів гривень щорічно український бюджет втрачає через тіньовий ринок підакцизної продукції. Лише ринок сигарет демонструє суттєвий рівень нелегального обігу, а ситуація з алкоголем не краща.

У відповідь на масштаби проблеми уряд розпочав реформу ринку підакцизних товарів і запровадження електронної системи еАкциз. Вона має змінити правила обігу алкоголю та тютюну в Україні та посилити контроль за тіньовим сегментом.

Ще восени 2025 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що система перебуває на фінальній стадії розробки, а тестування її повного функціоналу вже розпочалося.

24 Канал дізнався, яка частина ринку тютюну та алкоголю перебуває в тіні, як нова система здатна скоротити нелегальний ринок та як проблеми будуть розв'язані.

Скільки Україна втрачає коштів через схеми, пов'язані з нелегальним обігом тютюну та алкоголю?

Ще у 2023 році у звіті аудиторської компанії KPMG Україна посіла друге місце в антирейтингу Європи за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступившись лише Франції, передає УНІАН. Відтак у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами оцінювали в майже 20%, а збитки бюджету – в 636 мільйонів євро.

Натомість дослідження компанії у сфері маркетингових даних та аналітики Kantar Україна, опубліковане у жовтні 2025 року, свідчило про те, що в Україні досі 17,8% ринку звичайних сигарет перебуває в тіні. А сам тіньовий ринок становить 5 мільярдів сигарет.

Цікаво! 37% такої продукції складають сигарети, основними виробниками яких є "Marshall Finest Tobacco" (United Tobacco)/VK Tobacco FZE. А серед незаконної продукції, яку позначають як Duty Free або та, яка призначена для експорту, 57% виробляються Винниківською тютюновою фабрикою.

Щодо алкоголю, то дані за 11 місяців 2025 року свідчили, що до бюджету від виробників ринку лікеро-горілчаної продукції надійшло лише трішки більше, аніж 0,1 мільярда гривень, зокрема шляхом впливу росту ставок акцизу було сплачено більше на понад 0,9 мільярда гривень, повідомляв голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Зокрема, наприкінці лютого 2026 року правоохоронці викрили організовану мережу, йдеться у Бюро економічної безпеки, яка виготовляла алкоголь без ліцензій та акцизів, використовуючи промислові обсяги сировини. Було вилучено приблизно 50 тонн спирту, що використовувався як сировина, а також 3 тонни готової продукції. І це лише один із прикладів.

Заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк підтверджує для 24 Каналу, що через нелегальний ринок тютюну втрати на основі даних початку 2026 року оцінювалися до 30 мільярдів гривень, а через тіньовий ринок алкоголю – ще мільярди гривень щороку.

Зоряна Стецюк, заступниця міністра цифрової трансформації Це великі кошти, які мали б працювати на державу, а не на нелегальний сектор.

Зокрема пані Зоряна наводить дані з дослідження CASE Україна, де зазначається, що через тіньовий ринок алкоголю бюджет недоотримав: 11,84 мільярда гривень у 2022 році, а тіньове споживання складає 34 – 36%.

У чому головний недолік паперових акцизів?

Відтак ключовим інструментом боротьби з нелегальним ринком має стати електронна система еАкциз, логіка якої полягає у тому, щоб зробити кожну одиницю товару видимою для держави та суттєво звузити простір для тіньових схем.

Замість паперової акцизної марки кожна пачка сигарет чи пляшка алкоголю матиме унікальний цифровий DataMatrix-код, зауважує Стецюк.

Далі рух товару фіксується в системі – від виробника чи імпортера до продажу. Це означає, що державі легше бачити обіг продукції, бізнесу – працювати в прозоріших умовах, а споживачу – перевірити товар через Дію.

Річ у тім, що реформа передбачає поступову відмову від паперових акцизних марок. Раніше акцизна марка сама по собі не давала повної картини щодо походження чи переміщення продукції. Тепер код фактично стане ключем до цифрової історії товару.

Паперова марка не забезпечує повної простежуваності товару і не дає державі оперативних даних про його рух. Крім того, її можна підробити, а це створює простір для нелегального обігу,

– каже заступниця міністра цифрової трансформації.

Наразі відомо, що реформа насамперед стосуватиметься алкоголю та тютюнових виробів, адже в цих категоріях проблема тіньового ринку є однією з найбільших.

Щодо поширення системи на інші підакцизні товари, то це залежатиме від подальших рішень держави. Водночас головне завдання зараз – це якісно впровадити систему саме у тих сферах, де вона може дати найбільший ефект, зауважила пані Зоряна.

Чим український еАкциз відрізняється від європейської системи?

Ще восени 2025 року стало відомо, що система еАкциз перейде до етапу тестування повного функціоналу, а з січня 2026 року планували запровадити можливість роботи із системою в офлайн-режимі.

Команда вже забезпечила розробку ключового функціоналу системи, провела серію навчальних вебінарів для бізнесу і проводить тестування з ринком. Важливо, що паралельно розроблялися і рішення для роботи офлайн, тобто система проєктується з урахуванням реальних умов роботи в Україні,

– розповіла Зоряна Стецюк.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації, лише за лютий 2026 року система вже опрацювала близько 2 мільйонів операцій: було замовлено майже 2 мільйони унікальних ідентифікаторів та активовано понад 21 тисячу електронних марок.

На тлі таких результатів вона також закликала представників малого та середнього бізнесу долучатися до тестування системи.

Окремо у Міністерстві додають, що еАкциз створювався з урахуванням досвіду європейської системи Tobacco Track&Trace, однак українська система все ж має значно ширший функціонал.

Якщо говорити простою мовою, то перевага в тому, що це не лише інструмент відстеження, а комплексна цифрова система: від електронної марки й фіксації руху товару – до контролю сплати податків та перевірки товару через Дію та взаємодії зі споживачем,

– пояснює Стецюк.

Крім того, українська модель охоплює не лише тютюнові вироби, а й алкогольну продукцію, а також враховує можливість роботи в офлайн-режимі, що особливо важливо в українських реаліях.

Чи зможуть українці самостійно перевіряти алкоголь та сигарети?

Стецюк каже, що логіка роботи системи така: виробник чи імпортер наносить на кожну пачку сигарет чи пляшку алкоголю електронну акцизну марку з унікальним DataMatrix-кодом. Далі кожна ключова операція з товаром фіксується в системі, де її можна буде відстежити.

По суті, бізнес переходить від роботи з паперовою маркою до роботи з електронною маркою та цифровою фіксацією операцій. Саме для цього і потрібний етап тестування, щоб виробники, імпортери та інші учасники ринку відпрацювали процес до повного запуску і налаштували свої системи для роботи з еАкцизом,

– доповнює заступниця.

Водночас для підприємців система має принести й практичні переваги. Передусім йдеться про більш чесну конкуренцію на ринку, адже тіньовому сегменту буде значно складніше працювати поза контролем держави.

Нагадуємо!

– Лише нещодавно стало відомо, що прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконного ввезення алкоголю відомих брендів на український ринок. Учасники схеми використовували зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав, щоб оформлювати алкоголь як вантаж для службового користування, який не підлягав оподаткуванню. До України у такий спосіб завезли продукції на понад 4 мільйони гривень.

– Натомість у березні цього року Бюро економічної безпеки вдалося викрити наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи. Голова БЕБ Олександр Цивінський оприлюднив відео з обшуків. Зазначалося, що фабрика виробляла 10 тисяч цигарок на хвилину та 720 тисяч пачок щодня. Відомо, що дохід становив 1 мільярд гривень в місяць.

Крім цього, очікується менше паперової бюрократії, спрощення звітності, автоматизація процесів замовлення марок та кращий захист брендів від підробок.

Водночас однією із ключових особливостей системи стане те, що покупець зможе перевірити легальність товару, просканувавши код через Дію.

Якщо інформації немає або дані не збігаються, про це можна буде повідомити. Тобто споживач уперше отримує реальний інструмент контролю просто у своєму смартфоні,

– підсумовує пані Зоряна.

Скільки мільярдів гривень може повернутися в бюджет через детінізацію ринку тютюну та алкоголю?

Відомо, що повноцінний запуск системи еАкциз запланований на 1 листопада 2026 року. Попри те, логіка самого запуску є поступовою: наразі відбувається тестування з бізнесом, у серпні очікується запуск додаткового тестового середовища з тестовими даними, а у жовтні, перед повноцінним запуском, відкриття реєстрації користувачів.

Від впровадження системи держава розраховує і на суттєвий економічний ефект. Насамперед йдеться про скорочення втрат бюджету.

Ми вже бачимо масштаб проблеми – понад 30 мільярдів гривень втрат. Відповідно, економічний ефект від еАкцизу вимірюватиметься тим, яку частину цих втрат держава зможе повернути завдяки прозорішому обігу,

– додає Стецюк.

За її словами, останні дослідження Kantar Україна свідчать про те, що майже кожна 6 пачка сигарет на вітчизняному ринку є нелегальною. І через несплату податків втрати держбюджету можуть сягати орієнтовно 28,1 мільярда доларів.

Водночас еАкциз розглядають не лише як внутрішню реформу, а і як частину євроінтеграційних зобов'язань України.

Загалом систему впроваджують державні органи – Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів і Державна податкова служба – за участі профільного комітету Верховної Ради. Підтримують реформу і міжнародні партнери, як-от уряди Великої Британії та Швейцарії.