Що відомо скандал щодо Marlboro та "експлуатацію молоді"?

Кампанія "Я – Marlboro", яка, за словами експертів тютюнової промисловості, була розроблена для залучення молоді, включає білборди, телевізійну рекламу та онлайн-контент, пише The Guardian.

В окремих країнах реклама спровокувала справжній скандал:

На Філіппінах продавці Marlboro навіть проводять конкурси, де за купівлю сигарет можна виграти скутери та брендовані подарунки. В Індонезії реклама показує молодих людей, які подорожують, грають у рок-гурті та ведуть активний стиль життя.

Експерти вважають, що така подача напряму апелює до молодої аудиторії та формує асоціацію сигарет із самовираженням, свободою та стилем життя.

Не можна стверджувати, що сигарети мають бути в музеї, одночасно розпочинаючи глобальну кампанію за те, щоб зробити сигарети Marlboro ключовою частиною того, як молоді люди сприймають себе. Кампанія використовує пошук молоддю ідентичності, приналежності та самовираження і пов’язує це із сигаретами Marlboro,

– каже віцепрезидент організації Campaign for Tobacco-Free Kids Марк Херлі.

Активісти нагадують, що ще кілька років тому генеральний директор PMI Яцек Ольчак заявляв, що "сигарети мають бути в музеях", а компанія нібито переходить на бездимні альтернативи – вейпи та системи нагрівання тютюну.

Втім, критики вважають, що нова кампанія Marlboro суперечить цим заявам.

Давайте подивимося правді в очі: якби компанія серйозно налаштована припинити продаж сигарет, вона б не рекламувала сигарети,

– заявив директор організації Stop у Vital Strategies Хорхе Алдей.

Особливе занепокоєння викликає активність кампанії у соцмережах – YouTube, Instagram та TikTok, які мають величезну молодіжну аудиторію. Водночас у Philip Morris запевняють, що маркетинг орієнтований виключно на дорослих курців і відповідає законодавчим вимогам.

У компанії наголосили, що:

43% доходів PMI вже припадає на бездимні продукти;

за останні 10 років компанія продала на 240 мільярдів сигарет менше;

реклама нібито не спрямована на молодь.

Що це означає?

Скандал навколо Marlboro демонструє, що великі тютюнові корпорації продовжують балансувати між:

заявами про "майбутнє без сигарет";

реальним просуванням тютюнових брендів;

боротьбою за нову аудиторію.

Який прогноз? На тлі критики у низці країн можуть посилити обмеження на рекламу тютюну, антитютюнові організації продовжать тиск на Philip Morris, а регулятори можуть перевірити кампанію на предмет прихованого маркетингу для молоді.

Зауважте! Історія з кампанією "Я – Marlboro" вкотре поставила під сумнів заяви Philip Morris про поступову відмову від сигаретного бізнесу. Попри розвиток бездимних продуктів, компанія продовжує активно просувати бренд Marlboro, а експерти бачать у новій рекламі спробу залучити молодше покоління споживачів до тютюнової продукції.

Що відомо про обвал ринку сигарет у Європі?

Скорочення ринку тютюнових виробів у Європі у четвертому кварталі минулого року прискорилося, пише "Інтерфакс-Україна" .

Загалом за рік ринок втратив 3,5%, відзвітували у Philip Morris International:

значне падіння реалізації у четвертому кварталі минулого року було зафіксовано у Польщі – на 15,4%;

менш значне у Франції – на 9,4%;

частково їх вдалося компенсувати зростанням продажів у Болгарії – на 8,3%;

Німеччини – на 1,7%;

Сербії – на 6,4%.

Відомо, що падіння було викликано скорочення продажів сигарет на 5% , тоді як реалізація систем нагрівання тютюну (HTU) продовжувала зростати.

Загалом за минулий рік Philip Morris вдалося збільшити продаж у світі на 1,4% за рахунок зростання реалізації бездимних продуктів на 12,8%, у тому числі HTU – на 11,0%, тоді як продаж цигарок скоротився на 1,5%.

Тренд на здоров'я закріпився: чому люди починають відмовлятися від сигарет?

Тренд на здоровий спосіб життя вже давно перестав бути "модною хвилею" – він поступово перетворюється на соціальну норму. І все частіше це стосується не лише харчування чи спорту, а й відмови від куріння.

Під час онлайн-конференції OPEN SCIENCE експерти з тютюнової галузі та нікотинових продуктів обговорювали, як змінюється ставлення до куріння серед повнолітніх споживачів. Серед ключових факторів, які впливають на відмову від сигарет:

посилення наукових даних про шкоду тютюнового диму;

зростання обізнаності про пасивне куріння;

соціальний тиск і зміна поведінкових норм у містах;

розвиток бездимних альтернатив.

Як зазначають учасники дискусії, доступ до науково обґрунтованої інформації про альтернативи стає ключовим фактором для тих, хто намагається знизити ризики, але не готовий повністю відмовитися від нікотину.

Що кажуть експерти про ризики і альтернативи?

Представники тютюнової індустрії та дослідницьких напрямків наголошують: головний фактор шкоди – саме сигаретний дим.

Ми можемо спостерігати, як змінюється динаміка хвороб, пов’язаних із курінням у країнах, де відбувається перехід на альтернативні продукти,

– зазначає Жизель Бейкер.

Вона наводить приклад Японії, де, за її словами, після 2017 року фіксуються зміни у зверненнях щодо загострень легеневих захворювань.

Експерти також пояснюють принцип бездимних систем:

тютюн у них не горить, а нагрівається;

це зменшує утворення великої кількості токсичних речовин;

ризики для здоров’я, за їхніми даними, нижчі порівняно з традиційними сигаретами.

Водночас вони підкреслюють: повністю безпечних нікотинових продуктів не існує, адже залежність залишається.

Окремий блок дискусії стосувався підходу harm reduction – зниження шкоди замість повної відмови "тут і зараз". Експерти також наголошують, що дослідження тривають, зокрема щодо:

довгострокового впливу систем нагрівання тютюну;

змін у здоров’ї курців після переходу;

порівняння токсичності різних форматів споживання нікотину.

Організму людини, яка курила протягом 20 років, завдано багато шкоди, і навіть якщо ми спостерігаємо зменшення цієї шкоди, необхідно розібратися, що з цього було зумовлено генетикою, а що – курінням. Якими були зміни, який зв'язок між ними. Такі дослідження проводяться серед великих груп населення та потребують часу,

– пояснив Жизель Бейкер.

Яка ситуація із ринком цигарок в Україні?

Ринок легальних цигарок останні два роки в Україні скорочується на 10-15% щорічно.

Що відбувається останні два роки? Через те, що зростає нелегальний ринок, темпи падіння легального ринку просто неймовірні: такого не було ніколи в Україні, щоб ринок легальних цигарок скорочувався на 10 – 15% на рік,

– каже гендиректор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

За його словами, споживачі обирають нелегальний ринок, тому що через підвищення акцизів різниця у ціні легального та нелегального продукту значно зросла.