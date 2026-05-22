Что известно о разоблачении табачного бизнеса?

Правоохранители провели более 50 обысков. Общая стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 37 миллионов гривен, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

В первом кейсе двое местных жителей организовали фактически полноценное подпольное производство сигарет. По данным следствия, они:

Находили инструкции по изготовлению табачной продукции в интернете; Закупили необходимое оборудование; Наладили производство сигарет под видом известных брендов.

Цеха работали в две смены, без какого-либо контроля качества, сертификации или базовых санитарных требований. Сырье и компоненты, по предварительным данным, имели неизвестное происхождение. Готовую продукцию сбывали по всей Украине через почтовые сервисы. Во время обысков изъяли:

более 120 тысяч пачек сигарет;

3 производственные линии;

около 1,2 миллиона сигаретных гильз;

почти 400 килограммов табака;

полиграфическую продукцию;

компьютерную технику;

26 тысяч долларов США наличными.

Общая стоимость изъятого в этом эпизоде оценивается примерно в 22 миллиона гривен. По данным следствия, ежемесячная прибыль организаторов могла достигать около 12 миллионов.

Теневой табачный бизнес это не только миллионные убытки бюджета. Это продукция неизвестного происхождения, которая бесконтрольно попадает к людям и представляет прямую угрозу их здоровью,

– говорит Генпрокурор Кравченко.

Второй эпизод касается сети сбыта нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. По версии следствия, житель Харькова организовал продажу через торговые точки, социальные сети и мессенджеры.

В рамках этого производства изъяли около 35 тысяч единиц продукции общей стоимостью почти 15 миллионов.

Обе схемы пока ликвидированы. Трем лицам уже сообщено о подозрении, назначены экспертизы. Следствие устанавливает всех причастных, а также каналы поставки сырья и сбыта продукции.

Что это значит?

Рынок нелегального табака продолжает оставаться масштабным и высокодоходным. Онлайн-каналы и почтовые сервисы становятся ключевыми инструментами сбыта. Производство все чаще организуют "в бытовых условиях", без контроля качества. Усиливается давление правоохранителей на теневой табачный бизнес.

Какой прогноз? После таких случаев вероятно усиление проверок производителей и дистрибьюторов табачной продукции и увеличение количества уголовных производств в сфере нелегального подакциза.

Рынок может частично перейти в еще более закрытые онлайн-каналы (мессенджеры, закрытые группы).

Сколько Украина теряет средств из-за схем, связанных с нелегальным оборотом табака?

Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,

– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.

Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает чиновница.