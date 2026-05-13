Какова ситуация с теневым рынком сигарет?

Больше всего проблем – на рынке сигарет, однако ситуация с алкоголем тоже остается критической, пишет 24 Канал.

Еще в 2023 году аудиторы KPMG поставили Украину на второе место в Европе по масштабам нелегальной торговли сигаретами. Хуже ситуация была только во Франции. По оценкам компании, в 2022 году доля теневого рынка сигарет достигала почти 20%, а потери бюджета оценивались в 636 миллионов евро.

Проблема не исчезла и сейчас:

Исследование Kantar Украина, обнародованное осенью прошлого года, показало, что 17,8% рынка сигарет до сих пор находится “в тени”.

В цифрах это примерно 5 миллиардов нелегальных сигарет.

Сколько денег теряет бюджет из-за теневого алкоголя?

Не лучше ситуация и на алкогольном рынке. По данным за 11 месяцев прошлого, поступления в бюджет от производителей ликеро-водочной продукции оставались низкими, несмотря на повышение акцизов. Об этом ранее сообщал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

К слову, в конце февраля этого года правоохранители разоблачили масштабное нелегальное производство алкоголя. По информации Бюро экономической безопасности, организованная группа изготавливала продукцию без лицензий и акцизных марок. Во время обысков изъяли около 50 тонн спирта и еще 3 тонны готового алкоголя.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк Заместитель Министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

По словам Стецюк, исследования CASE Украина показывает, что только из-за теневого рынка алкоголя бюджет недополучил 11,84 миллиарда гривен в 2022 году. При этом уровень теневого потребления алкоголя оценивают в 34 – 36%.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,

– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины.

Что это означает?

Теневой рынок означает не только потери бюджета, но и усиление нелегального бизнеса, проблемы с качеством продукции и неравные условия для легальных производителей. Средства, которые государство недополучает из-за неуплаты акцизов, могли бы направляться на армию, социальные программы, медицину или восстановление инфраструктуры. Запуск еАкциза должен сделать рынок прозрачным и усложнить работу нелегальных производителей.

Заметьте! Проблема теневого рынка алкоголя и сигарет давно стала одной из крупнейших финансовых потерь для Украины. В условиях войны и дефицита бюджета государство пытается перекрыть схемы, через которые ежегодно исчезают десятки миллиардов гривен. Именно поэтому запуск еАкциза рассматривают не просто как техническую реформу, а как попытку изменить правила игры на одном из самых проблемных рынков страны.

Как акциз влияет на цены?

С 1 апреля в Украине произошло повышение акциза на сигареты на 10%, которое несколько скажется на розничной цене. Однако основное подорожание ждет впереди. Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За прошлый год у нас уже около 80 евро, нынешний год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, акциз автоматически возрастает на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.

От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не более, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,

– предполагает эксперт.

Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, повышение акциза в Украине происходит, чтобы Украина не стала в Европе "анклавом дешевых сигарет", куда будут ехать покупать граждане соседних стран. Наличие значительно более дешевых сигарет в Украине было болезненным вопросом для европейских соседей, говорит эксперт.

Повышение акциза на табачные изделия добавляет поступлений в госбюджет, но и влияет на теневую долю рынка сигарет. По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас в Украине ее оценивают в около 17%, а этот процент мог бы быть выше, если бы не работа правоохранителей, налоговиков и законодателей.

Ценой невероятных усилий правоохранительных органов, ВСК по вопросам экономической безопасности, налоговых органов сейчас тень удается держать в пределах 16 – 17%. Это достаточно много. Когда акциз был небольшим лет 5 назад, теневая доля составляла 3 – 5%. При увеличении акцизов растет разрыв между производством "серой" пачки и пачки с уплаченными налогами. Сейчас он составляет почти 100 гривен,

– говорит Олег Гетман.

Какие убытки приносят государству теневые схемы?