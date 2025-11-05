Что наносит наибольшие потери бюджету?
Теневые схемы в общем "съедают" до 1 триллиона гривен из бюджета Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на FinClub.
Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.
На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.
Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь. Также выросли потери от:
- неформальной самозанятости – 12 – 17 миллиардов гривен;
- использования ФЛП вместо найма – 12 – 14 миллиардов гривен;
- занижения доходов ФЛП – 9 – 15 миллиардов гривен.
Зато уменьшились оффшорные схемы, схемы с землей и недвижимостью и скрутки.
Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен, – сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.
Что известно о теневых схемах в бизнесе?
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.
Государство борется с уклонением от налогов через перезагрузку БЭБ, которое оказалось эффективным. Бизнес использует схемы дробления, разделяя деятельность между ФОПами, чтобы избежать уплаты полных налогов.
Даниил Гетманцев заявил, что крупные сети магазинов уклоняются от налогообложения, регистрируя бизнес на ФОПов, уплачивая минимальные налоги. Он отметил, что налоговики должны сосредоточиться на проверке тех, кто уклоняется