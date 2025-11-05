Что наносит наибольшие потери бюджету?

Теневые схемы в общем "съедают" до 1 триллиона гривен из бюджета Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на FinClub.

Смотрите также Педагоги и не только: какие профессии стали лидерами по росту зарплат

Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.

На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.

Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь. Также выросли потери от:

  • неформальной самозанятости – 12 – 17 миллиардов гривен;
  • использования ФЛП вместо найма – 12 – 14 миллиардов гривен;
  • занижения доходов ФЛП – 9 – 15 миллиардов гривен.

Зато уменьшились оффшорные схемы, схемы с землей и недвижимостью и скрутки.

Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен, – сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.

Что известно о теневых схемах в бизнесе?

  • Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.

  • Государство борется с уклонением от налогов через перезагрузку БЭБ, которое оказалось эффективным. Бизнес использует схемы дробления, разделяя деятельность между ФОПами, чтобы избежать уплаты полных налогов.

  • Даниил Гетманцев заявил, что крупные сети магазинов уклоняются от налогообложения, регистрируя бизнес на ФОПов, уплачивая минимальные налоги. Он отметил, что налоговики должны сосредоточиться на проверке тех, кто уклоняется