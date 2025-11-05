Что наносит наибольшие потери бюджету?

Теневые схемы в общем "съедают" до 1 триллиона гривен из бюджета Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на FinClub.

Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.

На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.

Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь. Также выросли потери от:

неформальной самозанятости – 12 – 17 миллиардов гривен;

– 12 – 17 миллиардов гривен; использования ФЛП вместо найма – 12 – 14 миллиардов гривен;

– 12 – 14 миллиардов гривен; занижения доходов ФЛП – 9 – 15 миллиардов гривен.

Зато уменьшились оффшорные схемы, схемы с землей и недвижимостью и скрутки.

Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен, – сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.

Что известно о теневых схемах в бизнесе?