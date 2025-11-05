Що завдає найбільших втрат бюджету?

Тіньові схеми в загальному "з’їдають" до 1 трильйона гривень з бюджету України, повідомляє 24 Канал з посиланням на FinClub.

Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.

На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.

Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат. Також зросли втрати від:

неформальної самозайнятості – 12 – 17 мільярдів гривень;

– 12 – 17 мільярдів гривень; використання ФОП замість найму – 12 – 14 мільярдів гривень;

– 12 – 14 мільярдів гривень; заниження доходів ФОП – 9 – 15 мільярдів гривень.

Натомість зменшилися офшорні схеми, схеми із землею та нерухомістю і скрутки.

Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень, – повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.

Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?