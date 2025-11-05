Що завдає найбільших втрат бюджету?
Тіньові схеми в загальному "з’їдають" до 1 трильйона гривень з бюджету України, повідомляє 24 Канал з посиланням на FinClub.
Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.
На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.
Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат. Також зросли втрати від:
- неформальної самозайнятості – 12 – 17 мільярдів гривень;
- використання ФОП замість найму – 12 – 14 мільярдів гривень;
- заниження доходів ФОП – 9 – 15 мільярдів гривень.
Натомість зменшилися офшорні схеми, схеми із землею та нерухомістю і скрутки.
Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень, – повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.
Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.
Держава бореться з ухиленням від податків через перезавантаження БЕБ, яке виявилося ефективним. Бізнес використовує схеми дроблення, розділяючи діяльність між ФОПами, щоб уникнути сплати повних податків.
Данило Гетманцев заявив, що великі мережі магазинів ухиляються від оподаткування, реєструючи бізнес на ФОПів, сплачуючи мінімальні податки. Він зазначив, що податківці повинні зосередитися на перевірці тих, хто ухиляється