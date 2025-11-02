Для яких спеціалістів зросла найбільше зарплата восени?

Нагадуємо, що заробітна плата у сфері освіти зросла на трішки більше, як 17% порівняно з серпнем, тобто до майже 17 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на останні дані Державної служби статистики.

Читайте також Скільки можна отримати, завдяки YouTube Shorts зараз

Натомість друге місце щодо зростання було зафіксоване на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби – на 6,7%, тобто до майже 27, 80 тисячі гривень.

Таким чином, середньомісячна заробітна плата була встановлена на рівні 26,62 тисячі гривень.

Натомість за даними Work.ua, у листопаді середня зарплата в Україні відрізняється за показниками, які були на початку осені. Наразі сума встановлена на рівні 26,30 тисячі гривень. Відтак за рік середня зарплата зросла на майже 4 тисячі гривень.

Якщо ж взяти зарплати по професіях, які найбільше зросли за останній рік, відповідно до даних платформи щодо пошуку роботи, то лідирує у рейтингу професія інвестиційного аналітика, чия заробітна плата зросла на понад 140% – до 60 тисяч гривень щомісяця.

Друге місце належить дерматокосметологам (60 тисяч гривень) та маркувальникам (20 тисяч гривень) – понад 100%, а третє місце – робототехніки (на +85% зростання, до 25 тисяч гривень щомісяця).

Як змінилися зарплати з 2022 року?