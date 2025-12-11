Більше грошей на зарплати та ліки: як зросте фінансування медицини у бюджеті-2026

Куди спрямують гроші?
Фінансування медицини наступного року зросте на 38,8 мільярда гривень у порівнянні з цьогорічним бюджетом, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.
Держава планує у 2026 році посилити фінансування усієї медичної сфери – від первинної ланки до високоспеціалізованої допомоги.
Збільшиться фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень – на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.
- Додаткові кошти спрямують на зміцнення первинної та екстреної допомоги та розширення переліку послуг, зокрема, лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.
- Також за програмою підвищать зарплати лікарів "первинки" та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень.
Розширять фінансування програми "Доступні ліки". На її реалізацію у 2026 році передбачили 8,7 мільярда гривень.
Передбачається, що українці отримають більше можливостей для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб безоплатно або з частковою оплатою за програмою "Доступні ліки".
Також з 2026 року держава запускає національну програму "Скринінг здоров'я 40+":
- Вона для профілактики хвороб у громадян віком від 40 років;
- З 1 січня 2026 року вони зможуть безоплатно пройти обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я на ранній стадії.
У бюджеті-2026 на цю програму заклали 10 мільярдів гривень.
Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів. Інвестиції в здоров’я людей – це інвестиції у стійкість держави та її майбутнє,
– наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Також у бюджеті передбачили 15,2 мільярда гривень на закупівлю ліків та медичних виробів для лікування:
- ВІЛ/СНІДу;
- туберкульозу;
- онкології;
- серцево-судинних хвороб;
- рідкісних орфанних захворювань;
- та на закупівлю вакцин.
Варто знати! Додатково на інвестиції у сфері охорони здоров’я заклали 19,1 мільярда гривень. Ці кошти підуть на оновлення обладнання, реконструкцію лікарень у регіонах.
Як зростуть зарплати лікарів?
Раніше підвищення зарплат медикам майбутнього року обіцяла і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема зростання виплат мають відчути лікарі, які працюють у прифронтових регіонах.
Ми заклали збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги й медикам прифронтових регіонів,
– зазначила прем'єрка.
Важливо! З 2026 року також зростуть виплати для медиків, які надають екстрену допомогу на фронті. Уряд підвищив коефіцієнти доплат за роботу в особливих умовах, зокрема за виїзди на території активних або потенційних бойових дій.
Як ще зростуть зарплати медиків?
З наступного року заробітні плати сімейних лікарів будуть підвищені. Міністерство охорони здоров’я збільшує капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року мінімальна базова зарплата сімейного лікаря, який обслуговує 1 800 декларацій, становила 35 000 гривень.
Крім того, МОЗ заохочує медиків працювати у регіонах із гострим кадровим дефіцитом, зокрема у прифронтових територіях та сільській місцевості. Для цього лікарям надають підйомні виплати для облаштування побуту при переїзді на нове місце роботи. Додатково медики можуть отримати службове житло від держави.