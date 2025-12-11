Більше грошей на зарплати та ліки: як зросте фінансування медицини у бюджеті-2026

Куди спрямують гроші?

Фінансування медицини наступного року зросте на 38,8 мільярда гривень у порівнянні з цьогорічним бюджетом, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Держава планує у 2026 році посилити фінансування усієї медичної сфери – від первинної ланки до високоспеціалізованої допомоги.

Збільшиться фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярда гривень – на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.

Додаткові кошти спрямують на зміцнення первинної та екстреної допомоги та розширення переліку послуг, зокрема, лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.

Також за програмою підвищать зарплати лікарів "первинки" та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень.

Розширять фінансування програми "Доступні ліки". На її реалізацію у 2026 році передбачили 8,7 мільярда гривень.

Передбачається, що українці отримають більше можливостей для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб безоплатно або з частковою оплатою за програмою "Доступні ліки".

Також з 2026 року держава запускає національну програму "Скринінг здоров'я 40+":

Вона для профілактики хвороб у громадян віком від 40 років;

З 1 січня 2026 року вони зможуть безоплатно пройти обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я на ранній стадії.

У бюджеті-2026 на цю програму заклали 10 мільярдів гривень.

Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів. Інвестиції в здоров’я людей – це інвестиції у стійкість держави та її майбутнє,

– наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також у бюджеті передбачили 15,2 мільярда гривень на закупівлю ліків та медичних виробів для лікування:

ВІЛ/СНІДу;

туберкульозу;

онкології;

серцево-судинних хвороб;

рідкісних орфанних захворювань;

та на закупівлю вакцин.

Варто знати! Додатково на інвестиції у сфері охорони здоров’я заклали 19,1 мільярда гривень. Ці кошти підуть на оновлення обладнання, реконструкцію лікарень у регіонах.

Як зростуть зарплати лікарів?

Раніше підвищення зарплат медикам майбутнього року обіцяла і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема зростання виплат мають відчути лікарі, які працюють у прифронтових регіонах.