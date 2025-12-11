Больше денег на зарплаты и лекарства: как вырастет финансирование медицины в бюджете-2026

Куда направят деньги?

Финансирование медицины в следующем году вырастет на 38,8 миллиардов гривен по сравнению с нынешним бюджетом, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Смотрите также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей

Государство планирует в 2026 году усилить финансирование всей медицинской сферы – от первичного звена до высокоспециализированной помощи.

Увеличится финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен – на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.

Дополнительные средства направят на укрепление первичной и экстренной помощи и расширение перечня услуг, в частности, лечение сложных травм военных и проведение кардиохирургических операций.

Также по программе повысят зарплаты врачей "первички" и экстренной медицинской помощи до 35 тысяч гривен.

Расширят финансирование программы "Доступные лекарства". На ее реализацию в 2026 году предусмотрели 8,7 миллиарда гривен.

Предполагается, что украинцы получат больше возможностей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней бесплатно или с частичной оплатой по программе "Доступные лекарства".

Также с 2026 года государство запускает национальную программу "Скрининг здоровья 40+":

Она для профилактики болезней у граждан в возрасте от 40 лет;

С 1 января 2026 года они смогут бесплатно пройти обследование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья на ранней стадии.

В бюджете-2026 на эту программу заложили 10 миллиардов гривен.

Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также обеспечить достойную оплату труда врачей. Инвестиции в здоровье людей – это инвестиции в устойчивость государства и его будущее,

– отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Также в бюджете предусмотрели 15,2 миллиарда гривен на закупку лекарств и медицинских изделий для лечения:

ВИЧ/СПИДа;

туберкулеза;

онкологии;

сердечно-сосудистых болезней;

редких орфанных заболеваний;

и на закупку вакцин.

Стоит знать! Дополнительно на инвестиции в сфере здравоохранения заложили 19,1 миллиарда гривен. Эти средства пойдут на обновление оборудования, реконструкцию больниц в регионах.

Как вырастут зарплаты врачей?

Ранее повышение зарплат медикам в будущем году обещала и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В частности рост выплат должны почувствовать врачи, которые работают в прифронтовых регионах.