back button
укррус
Экономика Новости экономики Больше денег на зарплаты и лекарства: как вырастет финансирование медицины в бюджете-2026
time for reading6 мин

Больше денег на зарплаты и лекарства: как вырастет финансирование медицины в бюджете-2026

Ирина Гайдук
Основные тезисы
  • Финансирование медицины в Украине в бюджете 2026 увеличится на 38,8 миллиарда гривен, в частности на программу медицинских гарантий, которая получит 191,6 миллиарда гривен.
  • Запускается национальная программа "Скрининг здоровья 40+", на которую предусмотрено 10 миллиардов гривен, что позволит бесплатно обследовать граждан от 40 лет на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и расстройства ментального здоровья.
Финансирование медицины значительно возрастет в бюджете-2026
Финансирование медицины значительно возрастет в бюджете-2026 / Колаж 24

В государственном бюджете Украины на 2026 год существенно возросло финансирование медицины. Расходы на отрасль здравоохранения составят 258,6 миллиарда гривен вместе с трансфертами.

Куда направят деньги?

Финансирование медицины в следующем году вырастет на 38,8 миллиардов гривен по сравнению с нынешним бюджетом, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Смотрите также "Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей

Государство планирует в 2026 году усилить финансирование всей медицинской сферы – от первичного звена до высокоспециализированной помощи.

Увеличится финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен – на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.

  • Дополнительные средства направят на укрепление первичной и экстренной помощи и расширение перечня услуг, в частности, лечение сложных травм военных и проведение кардиохирургических операций.
  • Также по программе повысят зарплаты врачей "первички" и экстренной медицинской помощи до 35 тысяч гривен.

Расширят финансирование программы "Доступные лекарства". На ее реализацию в 2026 году предусмотрели 8,7 миллиарда гривен.

Предполагается, что украинцы получат больше возможностей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней бесплатно или с частичной оплатой по программе "Доступные лекарства".

Также с 2026 года государство запускает национальную программу "Скрининг здоровья 40+":

  • Она для профилактики болезней у граждан в возрасте от 40 лет;
  • С 1 января 2026 года они смогут бесплатно пройти обследование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья на ранней стадии.

В бюджете-2026 на эту программу заложили 10 миллиардов гривен.

Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также обеспечить достойную оплату труда врачей. Инвестиции в здоровье людей – это инвестиции в устойчивость государства и его будущее,
– отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Также в бюджете предусмотрели 15,2 миллиарда гривен на закупку лекарств и медицинских изделий для лечения:

  • ВИЧ/СПИДа;
  • туберкулеза;
  • онкологии;
  • сердечно-сосудистых болезней;
  • редких орфанных заболеваний;
  • и на закупку вакцин.

Стоит знать! Дополнительно на инвестиции в сфере здравоохранения заложили 19,1 миллиарда гривен. Эти средства пойдут на обновление оборудования, реконструкцию больниц в регионах.

Как вырастут зарплаты врачей?

Ранее повышение зарплат медикам в будущем году обещала и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В частности рост выплат должны почувствовать врачи, которые работают в прифронтовых регионах.

Мы заложили увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи и медикам прифронтовых регионов,
– отметила премьер-министр.

Важно! С 2026 года также вырастут выплаты для медиков, которые оказывают экстренную помощь на фронте. Правительство повысило коэффициенты доплат за работу в особых условиях, в частности за выезды на территории активных или потенциальных боевых действий.

Как еще вырастут зарплаты медиков?

  • Со следующего года заработные платы семейных врачей будут повышены. Министерство здравоохранения увеличивает капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года минимальная базовая зарплата семейного врача, который обслуживает 1 800 деклараций, составляла 35 000 гривен.

  • Кроме того, Минздрав поощряет медиков работать в регионах с острым кадровым дефицитом, в частности в прифронтовых территориях и сельской местности. Для этого врачам предоставляют подъемные выплаты для обустройства быта при переезде на новое место работы. Дополнительно медики могут получить служебное жилье от государства.