Как вырастут выплаты врачей?

Базовая выплата для некоторых врачей должна вырасти до 35 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на БизнесЦензор.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен.

Также Свириденко отметила, что со следующего года украинцы смогут проходить ежегодные плановые обследования. Речь идет о гражданах моложе 40 лет.

Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! Свириденко также напомнила о помощи 200 тысяч гривен для врачей, которые завершили обучение и будут работать в сельской местности или на прифронтовой территории.