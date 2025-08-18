Как вырастут выплаты врачей?
Базовая выплата для некоторых врачей должна вырасти до 35 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на БизнесЦензор.
Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен.
Также Свириденко отметила, что со следующего года украинцы смогут проходить ежегодные плановые обследования. Речь идет о гражданах моложе 40 лет.
Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование,
– отметила Свириденко.
Обратите внимание! Свириденко также напомнила о помощи 200 тысяч гривен для врачей, которые завершили обучение и будут работать в сельской местности или на прифронтовой территории.