Як зростуть виплати лікарів?
Базова виплата для деяких лікарів має зрости до 35 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на БізнесЦензор.
Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень.
Також Свириденко наголосила, що з наступного року українці зможуть проходити щорічні планові обстеження.Йдеться про громадян молодше 40 років.
Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження,
– зазначила Свириденко.
Зверніть увагу! Свириденко також нагадала про допомогу 200 тисяч гривень для лікарів, які завершили навчання та будуть працювати у сільській місцевості чи на прифронтовій території.