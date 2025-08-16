Кому виплатять 200 тисяч гривень?
200 тисяч гривень зможуть отримати випускники медичних закладів, які працевлаштовуються у сільській місцевості чи на прифронтових територіях, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.
Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН,
– йдеться у повідомленні міністерства.
Аби отримати таку виплату особа має:
- знайти вакансію у визначених населених пунктах на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників;
- зв'язатися з обраним медзакладом, аби уточнити можливість укладання договору на наступні 3 роки і чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у обраному закладі 75%;
- якщо заклад відповідає встановленим вимогам, потрібно укласти з ним договір на 3 роки;
- також необхідно отримати лист, де є підтвердження про відповідність закладу вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.
Зверніть увагу! Щоб отримати цю виплату, документи потрібно встигнути подати до 10 жовтня. Кошти мають бути виплачені протягом бюджетного року.
Чому цю виплату доведеться повернути?
Є випадки, коли цю виплату необхідно буде повернути. Йдеться, зокрема, про дострокове звільнення лікаря через неналежне виконання обов'язків.
Зауважте! Кошти доведеться віддати протягом 10 днів з дати, коли відбувається звільнення.
Є і випадки, коли кошти не доведеться повертати, попри дострокове припинення роботи. Йдеться про такі ситуації:
- лікаря мобілізували;
- заклад припинив роботу саме за спеціальністю лікаря;
- якщо лікарю або його рідним встановили інвалідність І або II групи;
- виникли форс-мажорні обставини.