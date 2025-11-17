Хто отримає вищі заробітні плати?

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко після наради з керівниками обласних військових адміністрацій прифронтових регіонів, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Ми заклали збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги й медикам прифронтових регіонів,

– зазначила прем'єрка.

На ці потреби уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій у проєкті бюджету на 2026 рік до 191,6 мільярда гривень.

Втім, для збільшення зарплат лікарів документ мають депутати Верховної Ради.

Важливо! Загалом для підтримки прифронтових регіонів у проєкті бюджету на 2026 рік уряд передбачає додаткові кошти у розмірі 10,6 мільярда гривень дотацій і 30,9 мільярда гривень на підтримку територій, які втратили доходи через повномасштабну війну.

Що буде із зарплатами сімейних лікарів?

З наступного року також мають зрости заробітні плати сімейних лікарів. Міністерство охорони здоров'я перерахує капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року мінімальна базова заробітна плата сімейного лікаря при складанні 1 800 декларацій була 35 000 гривень, пише Укрінформ.

Також МОЗ стимулює медиків працювати у там, де особливо відчувається кадровий дефіцит, а саме у прифронтових регіонах та сільській місцевості.

Лікарі отримують так звані "підйомні", щоб облаштувати побут, якщо переїжджають працювати у сільську місцевість та на прифронтові території.

Також вони можуть отримати службове житло від держави. Зокрема, у 2025 році на це вже виділили з бюджету 100 мільйонів гривень.

Варто знати! Окремі виплати передбачені для молодих лікарів, які погоджуються працювати у селі або на прифронтових територіях. Вони можуть отримати одноразово виплату у 200 000 гривень. Однак є важлива умова: лікар має завершити інтернатуру в одному з 20 державних медичних вишів, підпорядкованих МОЗ чи МОН.

