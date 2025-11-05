У бюджеті зростуть як доходи, так і видатки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Що змінилося у Держбюджеті-2026?
Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень Уряд спрямовує на Сили оборони,
– пояснила Свириденко.
Водночас, за її словами, важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері. У наступному році закладено підвищення зарплат лікарів та освітян.
"Уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів – як внутрішніх, так і зовнішніх – для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань.
Що змінилося у проєкті Держбюджету-2026:
- Зросте загальний обсяг доходів на 27,8 мільярда гривень, зокрема шляхом підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
- Видатки зростуть на 33,6 мільярда гривень. З цих коштів 18,9 мільярда направлять у резервний фонд. 6,6 мільярда піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.
Освіта отримає рекордне фінансування у Держбюджеті-2026
Верховна Рада України 22 жовтня підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік з рекордним фінансуванням освіти на суму 265,4 мільярда гривень.
Кошти на освіту спрямовані на оплату праці освітян, підтримку наукової сфери, інвестиційні проєкти, безоплатне шкільне харчування та академічні стипендії для студентів.