На якому рівні в бюджеті заклали ВВП?
У проєкті бюджету на 2026 рік ВВП становить 10,3 трильйона гривень. Це на 1,34 трильйона більше ніж на 2025, передає 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
У Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки прогнозувалося, що зростання ВВП буде на 7,5% у 2026 році. А вже у документі на 2026 – 2028 роки показник становить 4,5%.
Що відображає показник ВВП
Валовий внутрішній продукт показує загальну економічну активність країни. Він враховує вартість усіх кінцевих продуктів, які були вироблені в країні за певний період, тобто рік.
Що було з ВВП на 2025 рік?
- У 2025 році показник ВВП був закладений у проєкті бюджету на рівні 8,5 трильйона гривень, а його ріст зменшився з 3,5% до 2,7%.
- Цікаво, що зменшення показника відповідало прогнозу, який був опублікований у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки.
- А на 2024 рік прогноз зростання ВВП України був на рівні 4,6%.