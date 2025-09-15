Які основні показники проєкту бюджету на 2026 рік?

У 2026 році основні витрати бюджету будуть спрямовані на безпеку й оборону, а також соціальну стійкість передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Видатки держбюджету на наступний рік складуть 4,8 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком);

Доходи прогнозуються на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів гривень (+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025 року);

Дефіцит прогнозується на рівні до 18,4 % ВВП.

Потреба у зовнішньому фінансуванні складе 2 трильйони 79 мільярдів гривень.

Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів,

– зазначила Свириденко

Основні цілі бюджету на 2026 рік

Оборона – 2,8 трильйона гривень (27,2% ВВП). Зокрема, щонайменше 44,3 мільярда гривень направлять на виготовлення українських боєприпасів, ракет, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Освіта – 265,4 мільярда гривен ь. Планується підвищення середніх зарплат вчителів на 50% у два етапи, забезпечити безоплатним харчуванням 4,4 мільйона школярів з 1 жовтня 2026 року та підвищити розмір стипендій з 1 вересня 2026.

Наука – 19,9 мільярда гривень . Зокрема, кошти підуть на підтримку молодих вчених та найкращих наукових установ, також планують створити центри оборонних досліджень.

Охорона здоров'я – 258 мільярдів гривень. У планах – збільшити зарплати лікарям первинної та екстреної допомоги й медикам у прифронтових зонах, фінансування ліків для українців.

Важливо! За словами Свириденко, 10 мільярдів гривень направлять на нову адресну виплату для українців до 40 років на комплексний скринінг здоров’я – перевірку на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?